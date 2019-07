BCD Travel Germany GmbH

BCD Travel erhöht Anzahl der Technologiepartner auf SolutionSource®

Utrecht (ots)

Bereits über 300 Kunden nutzen den BCD Marktplatz für Technologielösungen und haben einen oder mehrere geprüfte Technologieanbieter in ihre Geschäftsreiseprogramme integriert

BCD Travel hat seine Angebotspalette auf SolutionSource (https://solutionsource.bcdtravel.com/), dem virtuellen Marktplatz für Technologielösungen führender Partner, deutlich erweitert. Mit sechs Neuzugängen seit Jahresbeginn haben Kunden nun Zugriff auf insgesamt 19 innovative Drittanbieter. Bereits über 300 Kunden haben ihr Geschäftsreiseprogramm um einen oder mehrere dieser Technologiepartner erweitert.

Mit dem Launch von SolutionSource hat BCD Travel Anfang 2018 einen völlig neuen Ansatz eingeführt, um seinen Geschäftsreisekunden einzigartige Lösungen anzubieten. Technologiedrittanbieter werden von BCD Travel geprüft und autorisiert, bevor sie als Partner in den virtuellen Marktplatz integriert werden. Über SolutionSource bietet BCD diesen Partnern Zugriff auf eine Reihe von Schnittstellen und Entwickler-Tools für eine einfache und sichere Integration in die Geschäftsreiseprogramme der Kunden. Kunden können die Technologiepartner wählen, die sie für ein maßgeschneidertes Geschäftsreiseprogramm ganz nach ihren individuellen Anforderungen benötigen.

"In den letzten Jahren wurden innovative, neue Reisetechnologien entwickelt. Diese Neueinsteiger bieten ein enormes Mehrwertpotenzial für die Geschäftsreisebranche, werden aber oft durch vorhandene veraltete Systeme und vertragliche Bürokratie blockiert", so Irina Matz, Senior Director of SolutionSource bei BCD Travel. "Als zuverlässiger Berater und Partner wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden Zugang zu den neuesten Technologieanbietern haben, um den Erfolg ihres Geschäftsreiseprogramms zu steigern."

In den letzten Monaten hat BCD mit Hubtobee, Lumo, Park 'N Fly, Tripkicks, VATBox und VisaHQ mehrere neue Partner ins Boot geholt, und damit das Portfolio der bereits bestehenden Partner - Pana, Freebird, FairFly, International SOS, Yapta, SpotHero, Groupize und Rocketrip - deutlich erweitert. Kunden haben nun Zugriff auf von BCD Travel geprüfte, branchenrelevante Technologielösungen in neun Kategorien, darunter Services für Reisende, Fürsorgepflicht, Reisen für externe Gäste und Programmoptimierung.

Sie möchten mehr über SolutionSource erfahren? Hier finden Sie Infos zu allen Partnern: https://solutionsource.bcdtravel.com/ BCD wird außerdem einige seiner SolutionSource Partner auf der kommenden Global Business Travel Association Konferenz in Chicago vom 3. bis 7. August vorstellen.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

