Nur noch wenige Tage bis zum Start der EUROVINO in Karlsruhe:

Die neue Fachmesse für Wein präsentiert Vielfalt an deutschen und europäischen (Schaum-)Weinen und aktuelle Branchentrends

Am 3. und 4. März 2024 feiert die EUROVINO - Fachmesse für Wein ihre Premiere in der Messe Karlsruhe: Dabei erwartet die Besuchenden aus Handel, Gastronomie und Hotellerie das Wein- und Schaumweinangebot von rund 300 Ausstellenden, die ca. 500 Weingüter aus rund 30 Ländern repräsentieren, und dabei aktuelle Branchentrends wie zum Beispiel alkoholfreie Varianten bedienen. Das begleitende Programm der EUROVINO bestehend aus dem Powerfrühstück, der Expert Area und dem Netzwerkabend am Sonntag komplettiert das Portfolio der neuen Fachmesse.

"Die EUROVINO stellt für den deutschen und europäischen Markt eine neue, fokussierte Plattform dar, die das Thema Wein als Kulturgut klar in den Mittelpunkt stellt, den Besuchenden ein gut strukturiertes und qualitätsvolles Ausstellerangebot sowie Zeit für Information und den fachlichen Austausch bietet", fasst Dr. Hermann Pilz, Beiratsvorsitzender der EUROVINO, zusammen.

Zunehmende Bedeutung von alkoholfreien Weinen und Sekten zeigt sich im Ausstellerangebot der EUROVINO

Das Portfolio aus rund 300 ausstellenden Weingütern, Genossenschaften, Verbänden und Importeuren präsentiert eine Vielfalt an qualitativ hochwertigen und innovativen Weinen und Schaumweinen mehrheitlich aus Deutschland und Europa. Die Ausstellerübersicht ist jederzeit unter www.eurovino.info/aussteller zu finden.

Dabei werden auch gegenwärtige Branchenthemen und -trends wie zum Beispiel neue Verpackungslösungen und Mehrwegsysteme, Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (Piwi-Weine) oder entalkoholisierte Produkte bedient. Letztere sind bei Endverbrauchern nicht nur in der aktuellen Fastenzeit ein Thema: Der Anteil entalkoholisierter Weine am deutschen Weinkonsum lag nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) 2022 zwar bei lediglich einem Prozent - der Absatzzuwachs jedoch bei circa 18 Prozent. Anzeichen dafür, dass dieses Segment immer wichtiger wird. Dies wird auch im Portfolio der Ausstellenden auf der EUROVINO sichtbar: Egal ob Weingut, Genossenschaft oder Importeur - zahlreiche Aussteller haben entalkoholisierte Weine und Schaumweine (neu) im Angebot. Dazu gehört auch Weingroßhändler und -importeur Weinkontor Freund. Dessen Marketing Manager Alexander von Fischer unterstreicht die Entwicklung zu mehr alkoholfreiem Weinkonsum: "Weine und Spirituosen ohne oder mit wenig Alkohol sind weiter auf Wachstumskurs und bilden jedes Jahr einen größeren Teil in unserem Sortiment. Alkoholische Getränke haben ihre Grenzen: Autofahrende, Schwangere oder freiwillig Abstinente z.B. im 'Dry January' müssen oder wollen auf alkoholische Getränke wie Wein verzichten. Viele Produzenten haben deshalb neue, innovative Produkte entwickelt und starten eine kleine alkoholfreie Revolution."

Einen Überblick über die alkoholfreien und auch alkoholhaltigen Weine und Schaumweine der Ausstellenden der EUROVINO hält ganzjährig die digitale Weindatenbank der neuen Fachmesse für Wein bereit, der EUROVINO Weinguide. Dieser dient zudem als Basis für die Digital Wine Exchange: Ein neues Format, das Winzern und Weinerzeugenden ermöglicht, ihre Produkte auf der Fachmesse auszustellen, ohne selbst vor Ort zu sein, oder zusätzlich zum Stand auf einer weiteren Fläche zu präsentieren. Diese ist genauso wie die zum Fair Wine Award (mehr dazu unten) gehörende Verkostungszone und das gesamte Ausstellerportfolio der EUROVINO in Halle 1 zu finden.

Expert Area, Powerfrühstück, Netzwerkabend: Raum für Information und Networking

Das Programm der EUROVINO ist bewusst überschaubar und auf die Bedürfnisse und Themen des Fachpublikums abgestimmt gestaltet. In der Aktionshalle der Messe Karlsruhe können sich die Besuchenden in der Expert Area bei Branchenexpertinnen und -experten an neun Beratungs-Countern gezielt zu verschiedenen Themen für Handel, Gastronomie und Hotellerie informieren. Die inhaltliche Vielfalt reicht dabei von neuen Ansätzen im Marketing über Recruiting und Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden bis hin zu Themen, die auf den Bereich Nachhaltigkeit einzahlen. David Köhler, Projektleiter der EUROVINO, stellt dazu heraus:

"Mit der Expert Area gehen wir bewusst auf eine Alternative zu einem klassischen Vortragsprogramm: Die Besuchenden können so zeitlich flexibel die für sie relevanten Infos und Impulse an den Countern einholen und mit den jeweiligen Fachspezialisten und -expertinnen ganz individuell auf Themen und Fragestellungen eingehen."

Kurze Vorträge gibt es hingegen im Rahmen des Powerfrühstücks zum Start in beide Messetage, bei denen die verschiedenen Themen der Expert Area vorgestellt werden. Komplettiert wird das begleitende Programm der EUROVINO vom Netzwerkabend am Messesonntag, der neben Grußworten aus der Politik und dem abschließenden Get-Together mit Buffet und Musik auch die Verleihung des bereits genannten Fair Wine Awards beinhaltet. Als internationaler Wettbewerb für nachhaltige und umweltschonend erzeugte Weine stellt er sich den Herausforderungen, mit denen sich der weltweite Weinbau in Zeiten des Klimawandels und im Zuge der Anpassung an die veränderten natürlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sieht. Dabei werden erstmals in verschiedenen Kategorien auch die "Weinhändler des Jahres" ausgezeichnet.

Jetzt noch Tickets für die EUROVINO sichern

Interessierte aus Weinfachhandel, Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel, Import- und Exporthandel, Distributionshandel, Weinagenturen, Hotellerie und Gastronomie sowie Sommeliers, die das Ausstellerportfolio und Programm auf der EUROVINO live erleben möchten, können sich online unter www.eurovino.info/tickets Eintrittskarten sichern. Dabei ist eine Legitimation als Fachbesuchende erforderlich. Tickets können zudem an den Tageskassen vor Ort ebenfalls mit entsprechender Legitimation erworben werden.

Die EUROVINO auf einen Blick

Gelegen im Zentrum der vier größten deutschen Weinanbaugebiete Rheinhessen, Pfalz, Baden und Württemberg präsentiert die Messe Karlsruhe am 3. und 4. März 2024 die Premiere der EUROVINO. Als neue Fachmesse für Wein richtet sie sich an Weinerzeuger, -vermarkter und -abnehmer mit Fokus auf den deutschsprachigen und europäischen Absatzmarkt.

Öffnungszeiten: 3. und 4. März 2024, 10 bis 18 Uhr

Powerfrühstück zum Start in beide Veranstaltungstage ab 9 Uhr

Expert Area mit neun Beratungs-Countern zu Themen für Handel, Hotellerie und Gastronomie von 10 bis 18 Uhr

Netzwerkabend am 3. März 2024 ab 18 Uhr inklusive Verleihung des Fair Wine Awards

Mehr Wissenswertes rund um die EUROVINO gibt's jederzeit unter www.eurovino.info sowie auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Instagram und Facebook.

