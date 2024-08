Lotto Hamburg

LOTTO Hamburg präsentiert positives Jahresergebnis für 2023: Zuwachs trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Hamburg (ots)

172 Mio. Euro Hamburger Spieleinsätze im Jahr 2023.

226 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg.

22 Hochgewinne, davon vier neue Millionäre.

Über 60 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt.

Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 zieht LOTTO Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An Gewinnerinnen und Gewinner in Hamburg konnten 226 Mio. Euro ausgeschüttet werden. Weil die Umsätze aus dem Spielgeschäft um 4,5 Prozent gestiegen sind, konnten die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Mio. auf 60,4 Mio. Euro gesteigert werden.

Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2023 bei insgesamt 172,1 Mio. Euro und stiegen damit um 7,3 Mio. Euro (4,4 %) gegenüber dem Vorjahresergebnis von 164,8 Mio. Euro.

Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten Meinberg, erklären das positive Ergebnis: "Die Steigerung der Spieleinsätze sind eine Folge von Produktverbesserungen sowie guter Jackpot-Phasen bei den großen Lotterien. Offenbar hat die Einführung eines zweiten Ziehungstages beim Eurojackpot sowie das erhöhte Jackpot-Aufkommen am Jahresende die Spielfreude der Hamburger beflügelt."

Michael Heinrich resümiert: "LOTTO Hamburg ist auch unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgreich. Als in Deutschland seit Herbst 2022 das verfügbare Einkommen in Folge der Inflation schrumpfte, reduzierten viele Kunden ihr Haushaltsbudget für Glücksspiele. Die Kaufzurückhaltung hat sich über das Gesamtjahr betrachtet jedoch nicht so stark ausgewirkt wie befürchtet, so dass die Gesamtbilanz positiv ausfällt."

Die Stadt Hamburg profitiert vom positiven Ergebnis.

Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben erhöhten sich dank der guten Umsatzentwicklung um insgesamt 3,5 Mio. Euro, das sind 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTO Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von über 60 Millionen setzt sich zusammen aus 30 Mio. Euro Lotteriesteuer und 29 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die in den Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben an Destinatäre.

Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2023 bei 0,92 Mio. Euro, im Vorjahr 2022 waren es 0,45 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde 2024 teilweise an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.

LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten Lotterien.

Wie in den Vorjahren gaben die Hamburgerinnen und Hamburger auch im Jahr 2023 ihre Tipps vor allem bei LOTTO 6aus49 ab. Mit 82,6 Mio. Euro erbringt der Klassiker fast die Hälfte der Spieleinsätze. An zweiter Stelle folgt die europäische Lotterie Eurojackpot. Durch den 2022 eingeführten zweiten Ziehungstag am Dienstag sind die Eurojackpot-Spieleinsätze um 15 Prozent auf 45,1 Mio. Euro gestiegen.

Vier neue Millionäre in Hamburg - darunter ein Rekordgewinn

Insgesamt wurden über 20 Millionen Spielscheine und Lose für die 13 verschiedenen Produkte der städtischen LOTTO Hamburg GmbH abgegeben. Dazu gehören neben LOTTO 6aus49 und Eurojackpot auch die GlücksSpirale, die Umweltlotterie BINGO sowie KENO, TOTO und die Zusatzlotterien Super6, Spiel77, SiegerChance sowie die Rubbellose. Dabei haben die Spielteilnehmenden in Hamburg insgesamt rund 226,4 Millionen Euro gewonnen.

22 Mal flossen sogar Hochgewinne von 100.000 Euro und mehr in die Hansestadt. Davon wurden zehn Hochgewinne bei LOTTO 6aus49 erzielt, acht beim Eurojackpot und insgesamt vier bei den Zusatzlotterien SUPER6 und Spiel77 sowie bei der GlücksSpirale.

Darunter waren vier Millionengewinne: Der höchste Gewinn, den es in Hamburg bisher gab, wurde beim Eurojackpot erzielt: Über 117 Mio. Euro gewann ein Internet-Spieler im August. Im Juni 2023 gab es einen Eurojackpot-Gewinn von 2,3 Millionen Euro. Bei LOTTO 6aus49 gewann im April ein Tipper 45 Millionen Euro und im September gingen 1,5 Millionen Euro in die Hansestadt.

Das Gemeinwohl profitiert

Neben den kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl. Denn neben Konzessionsabgaben und Lotteriesteuer für den Hamburger Haushalt werden Destinatäre aus gesellschaftlich relevanten Bereichen mit Lotteriemitteln kontinuierlich unterstützt.

So fördern die GlücksSpirale und die Sieger-Chance sowie die Umweltlotterie BINGO mit rund 1,9 Mio. Euro den Sport, Denkmalschutz und soziale Projekte sowie den Umwelt- und Katastrophenschutz in Hamburg. Beispielsweise wurden 2023 aus Erträgen der Umweltlotterie BINGO 98 Projekte in Natur- und Umweltschutz gefördert.

Zusätzlich zu der Förderung des Leistungs- und Breitensports durch die GlücksSpirale und Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg seit mehreren Jahren den Hamburger Sport als Kooperationspartner. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens dieses Engagements hat LOTTO Hamburg die jährliche Fördersumme für Sport um 5% auf 420.000 Euro aufgestockt.

Optimistischer Blick nach vorn.

Die Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, Michael Heinrich und Torsten Meinberg blicken optimistisch in die Zukunft: "Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Gesamtlage sind nach wie vor spürbar. Doch auch in unsicheren Zeiten möchten die Hamburgerinnen und Hamburger ab und zu vom Alltag abschalten und sich ihr persönliches Glück erträumen. Mit seinen seriösen Glücksspielangeboten steht LOTTO Hamburg in einem unruhigen Umfeld für Vertrauen und Verlässlichkeit. Von der wirtschaftlichen Stärke der städtischen GmbH profitiert auch das Gemeinwohl in der Hansestadt."

Original-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuell