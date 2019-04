Mittelbayerische Zeitung

Mittelbayerische Zeitung: Wichtige Wahl

Kommentar zur Europawahl von Christine Straßer

Regensburg (ots)

In einem Monat ist die Europawahl schon vorbei und wenn es so weitergeht, dann geht die Wahl an vielen Bürgern auch einfach vorbei. Das Erwachen nach dem Wahltag könnte böse werden. Denn die Wahl ist so wichtig für Europa wie seit Jahrzehnten nicht. Das Votum der rund 400 Millionen wahlberechtigten Bürger entscheidet darüber, welchen Weg die Gemeinschaft einschlagen wird. Emotionen wecken aber vor allem diejenigen, die gegen die EU mobil machen. Dabei tut Europa viel. Ostbayern profitiert - und zwar nicht nur die exportorientierte Wirtschaft. Für die Grenzregion stehen mehr Fördertöpfe bereit als für andere Regionen in Bayern. Gelder fließen in den grenzüberschreitenden Jugendaustausch, Kulturprojekte, in öffentliches Wlan, den Ausbau von Wanderwegen, die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen und und und. Das wird mitunter als selbstverständlich hingenommen. Dabei wären die vielen geförderten Projekte auch gute Gründe, um für die EU zur Wahl zu gehen.

