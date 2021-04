BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

BLM startet Versandaktion für Broschüre zum Recht am Bild in Leichter Sprache

In digitalen Pandemie-Zeiten noch wichtiger: Aufklärung zu Fotos und Videos im Netz

Bild-Infos

Download

München (ots)

In Zeiten von Corona verbringen Kinder, Jugendliche und Erwachsene noch mehr Zeit mit digitalen Geräten und Medieninhalten. Umso wichtiger ist es, über das "Recht am eigenen Bild" gut informiert zu sein. Das gilt auch und besonders für Menschen, die nur eingeschränkt Texte lesen und verstehen können. Deshalb startet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) heute eine große Versandaktion der Broschüre "Recht am eigenen Bild - Tipps in Leichter Sprache".

Die Broschüre erklärt in Leichter Sprache, worauf jeder beim Fotografieren, Filmen und Verbreiten von Bildern im Netz achten sollte. Sie wird an mehr als 600 Multiplikatoren in Bayern versendet, darunter alle Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Lebenshilfe-Werkstätten und -Verbände, sonderpädagogische Förderzentren und Schulen.

Vorlage für die Broschüre in Leichter Sprache ist die BLM-Broschüre "Recht am eigenen Bild - Tipps, Tricks und Klicks", die Anfang 2019 erschien und seither aufgrund großer Nachfrage bereits mehrfach nachgedruckt wurde. Der Ratgeber "Recht am eigenen Bild - Tipps in Leichter Sprache" steht hier zum Download zur Verfügung. In Bayern können diese Broschüre und viele weitere Materialien zur Medienkompetenz zusätzlich kostenfrei als Printversion über das Bestellsystem der BLM bestellt werden.

Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell