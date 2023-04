ODDSET

Neues Online-Wettangebot von ODDSET startet bundesweit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sportfans und Wettbegeisterte können ODDSET seit April 2023 auch online auf oddset.de und in der ODDSET Sportwetten App spielen. Dort erwartet Kunden ein umfangreiches Wettangebot inklusive Live-Wetten zu Top-Quoten.

ODDSET ist seit über 20 Jahren am deutschen Sportwettmarkt mit einem verantwortungsbewussten Wettangebot im stationären Vertrieb etabliert - ab sofort bietet die deutsche Traditionsmarke ihren Kunden freie Auswahl: Mitspielen geht nun einfach und sicher online und per App sowie in über 12.000 Annahmestellen. Mit diesem zeitgemäßen und zukunftsfähigen Angebot eröffnet sich ODDSET neue Kundensegmente.

Das neue Online-Wettangebot richtet sich an sportbegeisterte Erwachsene bundesweit und bietet höchsten Komfort durch eine einfache Spielteilnahme. Der klar strukturierte Aufbau der neuen Website und App gibt Spielern jederzeit volle Transparenz über ihr Wettverhalten.

ODDSET nimmt im deutschen Sportwettmarkt eine besondere Rolle ein: Als der einzige staatliche Sportwettanbieter in Deutschland stellt ODDSET die Bereiche Sicherheit und Spielerschutz in den Mittelpunkt. Damit steht die Marke für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sportwetten und unbeschwerten, sicheren Spaß am Spiel.

Dies gilt nun auch für den Internetauftritt und das Format der beliebten Smartphone-Apps: Die neue Website oddset.de sowie die neue ODDSET Sportwetten App setzen auf höchste Sicherheitsstandards.

Wer sich jetzt für das neue Online-Wettangebot von ODDSET registriert, erhält als Willkommensbonus bis zu 100 EUR Startguthaben. Mitspielen können Sportfans und Wettbegeisterte aus ganz Deutschland

über die Website oddset.de

auf einem Android-fähigen Smartphone oder Tablet oddset.bet/app-gp

mit Geräten von Apple oddset.bet/app-as

ODDSET - Deutschlands staatliche Sportwette seit 1999. Jetzt auch einfach und sicher bundesweit online und per App wetten.

Über ODDSET:

Die ODDSET Sportwetten GmbH ist ein in Deutschland behördlich zugelassener Sportwettveranstalter, der unter der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder steht (Whitelist gem. § 9 Abs. 8 GlüStV). Die ODDSET Sportwetten GmbH ist seit 2020 Veranstalter der ODDSET Sportwette und setzt das traditionsreiche und zuverlässige Sportwettangebot der staatlichen Lotteriegesellschaften fort. Gesellschafter der ODDSET Sportwetten GmbH sind einzelne Landeslotteriegesellschaften.

Sportfans und Wettbegeisterte haben seit April 2023 bei ODDSET die Wahl: Sie können online auf oddset.de, in der ODDSET Sportwetten App oder in über 12.000 Annahmestellen vor Ort spielen. Die neue ODDSET Sportwetten App gibt es im Google Playstore ( oddset.bet/app-gp) sowie im App Store von Apple ( oddset.bet/app-as).

Original-Content von: ODDSET, übermittelt durch news aktuell