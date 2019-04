ghost.company Werbeagentur Michael Mehler

ghost.company Nr. 2 und Nr. 3 beim Medianet xpert-Ranking

Perchtoldsdorf (ots)

Ergebnis vom Vorjahr nochmals gesteigert

Wenn man denkt, es geht nicht besser, dann wird man manchmal eines Besseren belehrt. So geschehen auf der Medianet xpert-Night am 04. April 2019 im Gasometer. Vor gut 1.900 Gästen aus der Marketing- und Werbebranche wurden die Platzierungen des umfassendsten qualitativen Agenturrankings Österreichs präsentiert. Mit einem sensationellen Ergebnis für die ghost.company, die Platz 2 bei den Fullservice-Agenturen und Platz 3 bei den Digitalagenturen erreicht.

"Unser Ziel war es, die beiden Top-5-Platzierungen aus dem Vorjahr zu verteidigen. Dass wir es nun zweimal sogar aufs Podest geschafft haben, freut uns riesig und bestätigt alle Mitarbeiter und unsere Kunden in ihrer Arbeit. Heute wird definitiv, wie von allen guten Geistern verlassen, gefeiert. Diese Spitzenplatzierung zeigt eindrucksvoll, dass unsere Agentur exakt den Bedürfnissen von heute entspricht: ergebnisorientiert, klassisch wie digital auf sehr hohem Niveau, eigentümergeführt und international vernetzt", so Michael Mehler, Inhaber und Gründer der ghost.company direkt nach Verkündigung der Ergebnisse. Wie hoch dieses Ergebnis einzuschätzen ist, zeigt auch die stetig wachsende Zahl der Ranking-Teilnehmer. So haben sich dieses Jahr mehr als 100 Agenturen der umfassenden Qualitäts- und Leistungsbewertung gestellt. Beurteilt wurden das Agentur-Leistungsspektrum, Case-Studies, Awards, Zahlen und Fakten sowie eine Jurypräsentation. Eines der wichtigsten Kriterien ist aber nach wie vor die anonyme Kundenbefragung, mit der die Qualität der geleisteten Arbeit direkt erfasst wird.

"Für Marketingmanager ist das Medianet xpert-Qualitäts-Ranking mittlerweile eine zentrale Entscheidungshilfe bei der Agenturauswahl. Hier geht es darum, verschiedene relevante Qualitätskriterien zu bewerten und nicht nur einen Aspekt, wie Umsatz oder Kreativawards, heranzuziehen", so Chris Radda, der mit diesem Qualitäts-Ranking vor vier Jahren einen neuen Weg hin zu mehr Objektivität bei den Agenturbewertungen beschritten hat. Ein Weg, von dem die gesamte Branche profitiert und der die ghost.company in die Spitze der heimischen Agenturen geführt hat.

Die ghost.company wurde 1990 gegründet und entwickelt Markenstrategien und (integrierte) Kampagnen an den 3 Standorten Perchtoldsdorf/Wien, München und Zürich. Als MAGNET-Partner für die D/A/CH-Region und Partner von thenetworkone stehen den Agenturkunden die weltweit erfolgreichsten Agenturnetzwerke eigentümergeführter Werbeagenturen zur Verfügung.

