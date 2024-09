Bankenfachverband e.V.

Finanzierungsgeschäft im ersten Halbjahr 2024 mit Höchstmarke: Kreditbanken bauen Neugeschäft an Konsum- und Investitionskrediten aus | Gesamtkreditbestand beträgt 200 Milliarden Euro

Berlin (ots)

Die auf Finanzierungen spezialisierten Kreditbanken hatten Ende Juni 2024 Kredite im Gesamtwert von 200 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen herausgelegt. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchstwert. "Die Kreditbanken fördern die Konjunktur in einem weiterhin von hoher Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.

Trendumkehr in der Konsumfinanzierung

Im Geschäftsfeld Konsumfinanzierung erhöhte sich das Kreditneugeschäft der Mitglieder im ersten Halbjahr 2024 wieder um 8,1 Prozent auf 28,8 Milliarden Euro nach deutlichen Rückgängen im Vorjahr. Die privaten Kfz-Finanzierungen der Kreditbanken waren leicht rückläufig. Ein deutliches Plus von 16,3 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro verzeichneten hingegen Kredite zur freien Verwendung, die häufig im Internet abgeschlossen werden.

Zunahme neuer Investitions- und gewerblicher Kfz-Kredite

Die Neukreditvergabe an Unternehmen bauten die Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes um 5,9 Prozent auf einen Wert von 5,5 Milliarden Euro aus. Darunter entfällt mehr als die Hälfte des Volumens auf gewerbliche Kfz-Finanzierungen, die um 1,5 Prozent gewachsen sind. Insgesamt finanzierten die Kreditbanken 568 Tausend Kraftfahrzeuge per Kredit an private und gewerbliche Kunden. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ausweislich der bundesweiten Zulassungszahlen ging die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im ersten Halbjahr 2024 um 16,4 Prozent zurück. "Die rückläufigen Absatzzahlen von Elektroautos spiegeln auch das Auslaufen des Umweltbonus Ende letzten Jahres wider", ordnet Loa diese Entwicklung ein. "Für den technologischen Wandel zur E-Mobilität ist der Hochlauf der Ladeinfrastruktur essenziell" hebt Loa weiter hervor.

