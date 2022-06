NORMA

NORMA senkt den Butterpreis

Nürnberger Lebensmittel-Discounter lässt seine Kunden im Juni sparen

Eine weitere Preissenkung steht bei NORMA ins Haus: trotz hoher Inflation geben Verbraucherinnen und Verbraucher beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter ab sofort weniger für Butter aus. LANDFEIN Butter schmeckt nicht nur, sondern schont auch den Geldbeutel. Denn die Deutsche Markenbutter der NORMA-Eigenmarke kostet im 250-Gramm-Päckchen jetzt zehn Cent weniger. Auch die LANDFEIN Süßrahmbutter wird um 10 Cent im Preis gesenkt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR LANDFEIN, Süßrahmbutter, 250 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

