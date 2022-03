NORMA

NORMA und Telekom ermöglichen kostenlose Anrufe und SMS in die Ukraine bis Ende März

NORMA Connect bringt Menschen im Kriegsgebiet und ihre Angehörigen zusammen

Nürnberg (ots)

Der Krieg in der Ukraine erschüttert ganz Europa. Aus diesem Grund bietet der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA - gemeinsam mit seinem Partner Telekom - kostenlose Kommunikation (Telefonie, SMS, Roaming) in die Ukraine. Hinzu kommt, dass Kunden von NORMA Connect, die sich zurzeit in der Ukraine befinden, über pass.telekom.de einen kostenlosen 100GB-Datenpass buchen können. Das Angebot für alle Kundinnen und Kunden der NORMA-Handytarifs gilt rückwirkend zum 23. Februar und läuft zunächst bis Ende März.

Unterstützung für besorgte Angehörige

Als Unternehmen steht NORMA für Weltoffenheit, Verständnis und Gemeinschaft - Werte, die auch von der Telekom vertreten werden. Entsprechend wollen die beiden Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, dass Kundinnen und Kunden ihre Familienangehörigen, Freunde oder Bekannte in der Region besser und vor allem kostenlos erreichen können.

Über NORMA Connect ist daher jegliche Kommunikation ins Fest- und Mobilfunknetz in Richtung der Ukraine rückwirkend zum 23. Februar kostenlos. Die Dauer der Maßnahme ist auf mindestens Ende März festgelegt, eine Verlängerung wird je nach Entwicklung vor Ort geprüft. Prepaid-Kunden von NORMA Connect erhalten ein "Zero-Rating" für Telefonie in Richtung Ukraine, sie erhalten zudem rückwirkend eine manuelle Gutschrift für bereits angefallene Gesprächs- bzw. Roamingkosten dorthin.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

