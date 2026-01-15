PRESSEPORTAL Presseportal Logo

R+V 2026 zum 19. Mal "Top Employer"

Wiesbaden (ots)

Bestes Gesamtergebnis der vergangenen Jahre dank moderner Nebenleistungen, einem neuen Lernportal und der strategisch langfristigen Verankerung der Mitarbeitenden-Befragung.

Die R+V Versicherung hat 2026 bereits zum 19. Mal die Auszeichnung "Top Employer" erhalten. Das Zertifikat wird vom unabhängigen Top Employers Institute vergeben und bestätigt der zur Genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörenden R+V, dass sie auch weiterhin zu den besten Arbeitgebern in Deutschland gehört.

Das Besondere in diesem Jahr: Das Top Employers Institute hat in der aktuellen Runde zwei neue Maßnahmen der R+V besonders positiv bewertet und damit für das beste Gesamturteil der vergangenen Jahre gesorgt - die künftig jährlich stattfindende Mitarbeitenden-Befragung als langfristiger und fest verankerter Bestandteil der Unternehmensstrategie sowie eine 2025 gestartete neue Lernplattform. Diese bietet eine Vielzahl von Lernangeboten, die auf individuelle Lernbedürfnisse, Erfahrungen und Präferenzen jedes Einzelnen abgestimmt sind.

Stephanie Sauer, Bereichsleiterin Personalbetreuung und Entwicklung bei der R+V, sieht die seit Jahren hervorragende Bewertung durch das Top Employers Institute als Bestätigung für die hohe Arbeitgeberqualität der R+V: "Die R+V bietet ihren Mitarbeitenden hervorragende Nebenleistungen und Benefits sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Das hilft uns dabei, die richtigen neuen Mitarbeitenden für uns zu finden, unsere Beschäftigten erfolgreich zu fördern und langfristig an uns zu binden. Hier stark zu sein, ist ein wichtiger Baustein für das Erreichen unserer Unternehmensziele."

Der Award wird an Arbeitgeber verliehen, die herausragende HR-Strategien aufweisen und ihren Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten.

In diesem Jahr erhielten insgesamt 152 Unternehmen in Deutschland das Zertifikat "Top Employer", darunter neun weitere Versicherungen. Die R+V Versicherung liegt dabei sowohl im Vergleich mit den anderen deutschen Versicherern als auch mit allen deutschen Unternehmen insgesamt über der Benchmark.

