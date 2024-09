R+V Versicherung AG

Freitag, der 13. - ein Unglückstag?

Wiesbaden (ots)

Abergläubische blicken mit Argwohn auf das Ende dieser Woche: Im September fällt der 13. des Monats auf einen Freitag. Bringt dieser Tag tatsächlich Pech? Häufen sich die Schäden, geht mehr zu Bruch? Die Statistiker der R+V Versicherung geben Entwarnung.

"Ein Blick in unsere Schadenakten zeigt, dass Freitag, der 13., nicht gefährlicher ist als andere Werktage. Im Gegenteil: Hier treten sogar weniger Schäden auf - sowohl in der Kfz-Versicherung als auch in der Sachversicherung", sagt Rico Kretschmer, Abteilungsleiter Schadenmanagement bei der R+V Versicherung.

Die Statistiker der R+V-Versicherung haben die vermeintlichen Unglückstage der vergangenen 20 Jahre ausgewertet. An Freitagen, die seit 2004 auf einen 13. gefallen sind, haben R+V-Versicherte im Schnitt rund 3.040 Schäden gemeldet. An allen anderen Freitagen waren es sogar durchschnittlich 80 Schäden mehr. Sind die Menschen am vermeintlichen Unglücksdatum vielleicht besonders vorsichtig? Das können die R+V-Statistiken nicht beantworten.

Der nächste Freitag der 13. steht bereits im Dezember an. Danach können Abergläubische erst einmal aufatmen: 2025 gibt es nämlich nur einen solchen Freitag - und der ist auch erst im Juni.

