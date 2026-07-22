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Own it! Mehr Mut zu Unabhängigkeit und Selbstbestimmung

MEDIENTAGE München geben Motto und erste Speaker bekannt

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München (ots)

Die MEDIENTAGE München feiern Jubiläum! Von 21. bis 23. Oktober versammelt sich die nationale und internationale Medienlandschaft zum 40. Mal in München. Unter dem Motto "Own it!" appellieren die #MTM40 an die Medienbranche, die eigene Zukunft selbst zu bestimmen: mit Mut zu digitaler Souveränität, technologischer Unabhängigkeit und einem neuen Selbstbewusstsein. Zum Speaker-Line-Up 2026 zählen u.a. Marco Giordani, Group-CEO der ProSiebenSat.1 Media SE, sowie die ehemalige Europaabgeordnete und Tech-Expertin Marietje Schaake.

Hauptveranstaltungsort ist das House of Communication in München. Neu im Jubiläumsjahr: Mit dem Werk1.4 und dem TECHNIKUM im angrenzenden Werksviertel gibt es zwei zusätzliche Locations.

Motto und erste Highlight-Speaker der #MTM40

"Das Motto Own it! spannt den Bogen von der Macht der großen Player über KI-Tools bis zum Wert des journalistischen Handwerks", so Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern und Organisator der MEDIENTAGE München. "Es ist unser Appell an die Branche, die eigene Stärke sichtbar zu machen und die Verantwortung für die mediale Zukunft zu übernehmen." Wie gewinnen Medien die Kontrolle zurück, wenn Algorithmen und KI-Antworten den Markt dominieren? Wie wird Künstliche Intelligenz vom disruptiven Trend zum selbstbestimmten Standardwerkzeug? Wird menschliche Kreativität & journalistische Qualität wieder zum wichtigsten Alleinstellungsmerkmal? Das diskutieren die MEDIENTAGE München 2026.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern, wird die 40. MEDIENTAGE eröffnen. "Own it! formuliert für mich einen klaren Auftrag an Medienpolitik, Branche und Aufsicht: Digitale Souveränität bekommen wir nicht geschenkt. Wir müssen in Europa anfangen, unsere mediale und technologische Zukunft selbst zu gestalten. Darüber wollen wir bei den MEDIENTAGEN diskutieren: über Macht und Verantwortung, aber auch über faire Regeln, Mut zu Innovationen und eine zukunftsorientierte Regulierung."

Durch die Eröffnung - den MEDIENTAGE-Gipfel - führt Politik-Journalistin Eva Schulz. Erste bestätigte Speaker sind außerdem der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, RTL-CCO Inga Leschek, LEONINE-CEO Fred Kogel, KI-Expertin Marie Kilg, ZEIT-Chefredakteur Jochen Wegner, Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig, Content Creator Fabian Grischkat, Technologiephilosophin Prof. Shannon Vallor, Europaabgeordnete Alexandra Geese, Medienwissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Pörksen, Medizinethikerin Prof. Dr. Alena Buyx und Katja Hofem, Vice President Content DACH bei NETFLIX.

Sieben Bühnen und neue Locations im Werksviertel

Zum 40. Jubiläum stehen die Zeichen auf Wachstum. Das House of Communication bietet den Teilnehmenden eine zusätzliche Bühne sowie größere Expo- und Networking-Flächen. Das Riesenrad "Umadum" im umliegenden Werksviertel wird auch 2026 zur Talk-Location in luftiger Höhe. Mit zwei neuen Locations im Werksviertel München stärken die MEDIENTAGE das dezentrale Konzept und erweitern ihr Angebot. Die kostenfreie Career-Erlebnismesse Media For You (MFY) - bisher im House of Communication - zieht ins Werk 1.4 und ins TECHNIKUM. Neben interaktiven Media Spaces und Workshops ist dort auch die MFY-Stage zu finden, auf der Creator und Media Idols zu Aus- und Weiterbildung sprechen und ihre Erfahrungen zum Start ihrer Medienkarriere teilen. Ein weiteres #MTM40-Highlight ist die neue Meetup-Bühne, ebenfalls im TECHNIKUM: Communities laden erstmalig zu Meetups ein und bringen Impulse auf die Bühne, kostenfrei für die Teilnehmenden.

Insgesamt präsentiert die Konferenz mehr als 350 Speaker in über 100 Panels, Talks, Masterclasses und Meetups an vier verschiedenen Orten. Hinzu kommen diverse Side Events und Preisverleihungen. Der Blauer Panther - TV & Streaming Award findet gemeinsam mit der Nacht der Medien am 21. Oktober 2026 in der BMW Welt in München statt. Darüber hinaus werden die Internationalen Eyes & Ears Awards erneut im Rahmen der Konferenz ausgerichtet. Die Auszeichnungen werden am 20. Oktober, dem Vorabend der #MTM40, in der ASTOR Film Lounge im ARRI verliehen.

Weitere Informationen zum Programm und Tickets sind unter www.medientage.de zu finden

Pressekontakt: Stefanie Kistler / presse@medientage.de

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