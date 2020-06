Hahn Rechtsanwälte PartG mbB

HAHN Rechtsanwälte eröffnet Büro in München

München (ots)

HAHN Rechtsanwälte ist eine der führenden Kanzleien im Anleger- und Verbraucherschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Im gesamten Bundesgebiet steht HAHN Rechtsanwälte mit seinem hochspezialisierten Team institutionellen und Privatanlegern, Kreditnehmern und Verbrauchern, Unternehmen und (mehreren) Bundesländern, deren Fahrzeuge vom Abgasskandal betroffen sind, anwaltlich zur Seite. Um den Mandanten vor Ort mit Ansprechpartnern zur Verfügung stehen zu können, hat HAHN Rechtsanwälte nun ein neues Büro in München eröffnet. Neben Hamburg, Bremen und Stuttgart ist München bereits der vierte Standort, an dem die Verbraucherschutzkanzlei vor Ort präsent ist.

Immer mehr Verbraucher und Anleger auch aus dem Freistaat Bayern haben HAHN Rechtsanwälte beauftragt und können sich nunmehr auf eine Vertretung von (Fach-)Anwälten vor Ort freuen. Im Zuge des Abgasskandals ist die Kanzlei kontinuierlich gewachsen und möchte daher die Gelegenheit nutzen, mit dem Büro in München den Mandanten die Möglichkeit für den persönlichen Kontakt zu eröffnen.

HAHN Rechtsanwälte hat sich zurzeit insbesondere auf die Vertretung von Mercedesfahrern im Abgasskandal konzentriert. Die Kanzlei vertritt aber auch mehr als 3.000 Kunden gegen Audi, Porsche, VW sowie die sonstige VW-Gruppe und konnte für ihre Mandanten bereits zahlreiche Erfolge verbuchen. Zu den weiteren "Baustellen" der hochspezialisierten Kanzlei gehören die Rückabwicklung von Kfz- und Immobiliendarlehen und Lebensversicherungen sowie die Vertretung von privaten und institutionellen Kapitalanlegern, die mit Derivaten, (geschlossenen) Fonds, Wertpapieren oder sonstigen Kapitalanlagen Verluste erlitten haben. Auch mehrere Massen-verfahren im Rahmen von sogenannten KapMuG-Verfahren werden für zahlreiche Privatanleger geführt. HAHN Rechtsanwälte freut sich nunmehr darauf, in Zukunft auch in München die Rechte von Verbrauchern und Anlegern "vor Ort" in der Maximilianstraße 35A, 80539 München vertreten zu können.

Pressekontakt:

Hahn Rechtsanwälte PartG mbB

RA Lars Murken-Flato

Maximilianstraße 35A

80539 München

Fon: +49-89-24218004

Fax: +49-89-24218200

E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.de

Original-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell