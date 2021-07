TOBIS Film GmbH

Kinos und CATWEAZLE helfen Opfern der Flutkatastrophe

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands starteten die Kinos der Cineplex-Gruppe zusammen mit dem Verleih TOBIS eine erfolgreiche Hilfsaktion und sammelten mit Sondervorstellungen des Filmes CATWEAZLE am vergangenen Sonntag insgesamt 35.000 EUR für die Flutopfer der betroffenen Regionen.

Am 25.07.2021 zeigten alle Kinos der Cineplex-Gruppe sowie acht weitere teilnehmende Kinos aus den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen die Komödie CATWEAZLE mit Otto Waalkes in der Titelrolle, die im letzten Jahr unter anderem auch in der vom Hochwasser betroffenen Stadt Stolberg gedreht wurde und zurzeit in den deutschen Kinos für Furore sorgt.

Die Produzenten von TOBIS, Timm Oberwelland, Theodor Gringel und Sebastian Zühr, erklären ihr Engagement: "Das verheerende Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz macht uns alle betroffen. Wir sehen, wie Menschen von einem Tag auf den anderen buchstäblich vor dem Nichts stehen, und fühlen mit jedem einzelnen Schicksal. Im vergangenen Jahr haben wir in und um die betroffene Region von Stolberg unseren Film CATWEAZLE gedreht und die Bevölkerung dort als ganz besonders liebenswürdig und hilfsbereit kennengelernt. Deshalb möchten wir jetzt etwas zurückgeben."

Die Kinobetreiberfamilie Stürtz der beiden Cineplex Kinos in Aachen und Alsdorf hatte die Initiative ins Leben gerufen und konnte nicht nur alle Kinos der Cineplex-Gruppe, sondern auch weitere Kinos in der Region (namentlich das Apollo Aachen, Stadtsaal Lichtspiele Bad Königshofen, Das Lumen Düren, Viktoria Hilchenbach, Euromaxx Kerpen, Weltspiegel Mettmann, Kinocenter Nastätten, Das Lumen Solingen) gewinnen, um schnell und unbürokratisch dort zu helfen, wo es jetzt am nötigsten ist.

Dazu Kinobetreiber Sebastian Stürtz: "Uns liegen diese Regionen sehr am Herzen, und wir wollten einfach helfen. Wir sind stolz, dass wir so schnell etwas auf die Beine stellen konnten. Und das sogar über die betroffenen Regionen hinaus. Es haben insgesamt 69 Kinos und fast 5.000 Kinobesucher:innen die Aktion unterstützt!"

TOBIS stellte als Verleih den Film kostenfrei zur Verfügung, so dass der komplette Betrag jedes erworbenen Tickets als Spende gesammelt werden konnte. TOBIS, CINEPLEX und alle weiteren beteiligten Kinos haben außerdem den eingespielten Betrag noch einmal erhöht, so dass ein Gesamterlös von 35.000 EUR Euro erzielt werden konnte. Diese Summe wird nun an das Deutsche Rote Kreuz sowie lokale Hilfsorganisationen überwiesen und kommt somit den betroffenen Gebieten und Flutopfern zugute.

