Einhell stellt Weltrekord auf: Ein Akku für über 300 Geräte

Landau a. d. Isar (ots)

Der international führende Werkzeughersteller Einhell hat mit einer spektakulären Aktion eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit seiner Akku-Plattform demonstriert: Mit nur einem einzigen Power X-Change Akku hat Einhell einen ultimativen Belastungstest bestanden und damit offiziell einen GUINNESS WORLD RECORDS(TM) für die "meisten Personen in einem Akku-Staffellauf" aufgestellt. Ein handelsüblicher 18V Power X-Change SEALED Akku wurde von Hand zu Hand weitergegeben, um damit über 300 Geräte aus Werkstatt, Garten, Haushalt und Reinigung nacheinander zu betreiben.

Ein einzelner Akku für über 300 verschiedene Geräte: vom Schlagbohrschrauber bis zum Staubsauger, vom Rasenmäher bis zur Kaffeemaschine. Mit dem offiziell erreichten GUINNESS WORLD RECORDS Titel liefert Einhell jetzt den spektakulären Beweis für die Kompatibilität und Ausdauer seines Akku-Systems Power X-Change.

Beim Weltrekordversuch wurde in einer exakt getakteten Menschenkette derselbe 18V Akku in Rekordzeit von Gerät zu Gerät weitergereicht. Jeder der über 300 Teilnehmenden hatte maximal 20 Sekunden Zeit: Akku einsetzen, Gerät aktivieren, Akku entnehmen und weiterreichen. Über 300 Geräte aus den Bereichen Werkstatt, Garten, Haushalt und Reinigung kamen dabei zum Einsatz. Ein Beweis für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die Einhell mit ein und demselben Akku bietet. Der Power X-Change SEALED Akku bestand diesen Stresstest mühelos und mit nur einer Akkuladung. "Ein Akku, über 300 Anwendungen. Das ist nicht nur unser Markenversprechen, sondern Realität", sagt Andreas Krois, CEO von Einhell. "Der Weltrekord ist unser deutlichster Beweis: Power X-Change funktioniert - überall, jederzeit, mit ein und demselben Akku."

Weltrekord-Technologie, die den Alltag einfacher macht

Ob Möbel aufbauen, Laub entfernen oder das Auto saugen - mit Power X-Change sind all diese Anwendungen mit nur einem Akku möglich. Statt zuhause für jedes Gerät individuelle Ladesysteme vorhalten zu müssen, bietet Einhell Nutzer:innen ein einheitliches, intelligentes Akkusystem - kompatibel mit über 300 Geräten. Das spart Kosten, Platz und Zeit. "Was bei unserem Weltrekord eng getaktet war, ist im Alltag ganz einfach: Akku rein - und los geht's. Ob Anfänger:in oder Profi - mit Power X-Change wird jede Arbeit effizienter, flexibler und nachhaltiger", so Andreas Kroiss.

Der GUINNESS WORLD RECORDS Titel belegt eindrucksvoll: Power X-Change erfüllt die Anforderungen moderner Anwendungen - kabellos, kompatibel und konsequent durchdacht.

Systemleistung mit Qualitätssiegel

"Unser Weltrekord ist kein Werbe-Gag, sondern ein Qualitätsbeweis: Ein Akku für über 300 Geräte - vom Bohrhammer über den Staubsauger bis zum Mähroboter. Das ist echte Systempower. Und diese wurde nun auch offiziell bei einem Weltrekord unter Beweis gestellt. Damit unterstreichen wir unsere Marktführerschaft im Bereich Akku-Technologie", sagt Andreas Kroiss.

Der Erfolg des Versuchs zeigt, wie leistungsfähig und zuverlässig Einhells Akku-Technologie im Alltag ist, auch unter maximalem Performance-Druck. Die Plattform überzeugt mit echter Kompatibilität über alle Kategorien hinweg - ein Vorteil, der nun offiziell beurkundet ist.

Rekorddaten im Überblick

1 Akku - derselbe 18V Power X-Change Akku für alle Anwendungen

- derselbe 18V Power X-Change Akku für alle Anwendungen Kein zwischenzeitlicher Ladevorgang - maximale Ausdauer für weitaus mehr als 300 Aktivierungen

Über 300 Einhell-Geräte - aus den Bereichen Werkstatt, Garten, Haushalt & Reinigung

- aus den Bereichen Werkstatt, Garten, Haushalt & Reinigung Sekundenschneller Wechsel pro Gerät - Einfache Handhabung: Akku einsetzen, Gerät aktivieren, Akku weitergeben

- Einfache Handhabung: Akku einsetzen, Gerät aktivieren, Akku weitergeben Über 300 Einhell-Mitarbeitende - jede:r ausgestattet mit einem Power X-Change Gerät

- jede:r ausgestattet mit einem Power X-Change Gerät Offiziell zertifiziert durch Guinness World Records

Durchführung direkt vor Ort: Einhell Headquarter, Landau a. d. Isar

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

