Aus Trio wird Quartett: Versicherungsgruppe Münchener Verein erweitert Vorstandsteam

München (ots)

Die Versicherungsgruppe Münchener Verein erweitert zum 1. April 2024 ihr Vorstandsteam und ernennt mit Sebastian Hartmann ein viertes Vorstandsmitglied. Der erfahrene Wirtschaftsmathematiker und Aktuar wird bei dem mittelständischen Versicherer die Leitung des neu geschaffenen Ressorts Mathematik Kranken-, Lebens- und Allgemeine Versicherung übernehmen.

Der 48-jährige bringt über 20 Jahre branchenspezifische Erfahrung in Fach- und Führungspositionen mit und verantwortete zuletzt als Zentralbereichsleiter die Mathematik und Produktentwicklung bei der Halleschen Krankenversicherung a.G.

"Die Aufnahme von Sebastian Hartmann in unser Vorstandsteam markiert einen wichtigen Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Seine umfassende Expertise im Bereich Mathematik und Produktentwicklung wird eine wesentliche Rolle in der Realisierung unserer ambitionierten Ziele und der Unterstützung unserer Wachstumsstrategie spielen," erklärt Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender des Münchener Verein.

Sebastian Hartmann freut sich auf seine neue Rolle: "Ich bin begeistert von der Möglichkeit, das Ressort Mathematik in einem so traditionsreichen und gleichzeitig innovativen Unternehmen wie dem Münchener Verein zu leiten. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen, um die Positionierung des Unternehmens im Markt weiter zu stärken und aktiv an der Gestaltung seiner Zukunft mitzuwirken."

Sebastian Hartmann wird neben Dr. Rainer Reitzler (CEO), Karsten Kronberg (CFO) und Dr. Stefan Lohmöller (COO) das Vorstandsquartett vervollständigen. Diese strukturelle Erweiterung unterstreicht das kontinuierliche Bestreben der Münchener Verein Versicherungsgruppe, ihre Marktposition zu festigen und innovative Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln.

