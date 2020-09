Münchener Verein Versicherungsgruppe

ZahnGesund - Münchener Verein bringt neue Zahnzusatzversicherung auf den Markt

Von Dental-Laser über Bleaching bis hin zur Akupunktur: Hightech-Verfahren und Trendleistungen sind mitversichert

Die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. erweitert mit einer neuen Zahnzusatz-Produktreihe ihr Portfolio im strategischen Geschäftsfeld Krankenzusatzversicherung. ZahnGesund sichert mit drei Kompakt-Tarifen die Kostenrisiken von Zahnbehandlung, Zahnprophylaxe, Zahnersatz, Kieferorthopädie und der Schmerzlinderung für gesetzlich Krankenversicherte und Personen mit freier Heilfürsorge zu günstigen Beiträgen ab. Die Versicherten können sich dabei zwischen einer Leistungshöhe von 75, 85 oder 100 Prozent entscheiden, wobei sich die Erstattungsleistungen bei den ZahnGesund-Tarifen mit 75 und 85 Prozent bei Bonusheftführung auf 80 bzw. 90 Prozent erhöhen. Unabhängige Vergleichsportale und Analysehäuser wie Check24, Verivox, Ascore, Softfair und Morgen & Morgen bewerten ZahnGesund-Tarife mit "sehr gut" und setzen sie auf Platz 1.

"Wir starten mit ZahnGesund zeitgleich zur digitalen Hauptstadtmesse der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, die noch bis zum 11. September läuft und werden den Leistungsumfang und die Vertriebskomponenten der neuen Tarife detailliert erläutern", kündigt Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, an. "Eine Zahnzusatzversicherung wie ZahnGesund gibt es in dieser Form im Markt noch nicht. Wir bieten mit den drei Produkten eine sehr kostengünstige Absicherung für junge und preisbewusste Kunden, ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungsverhältnis für Middle Ager und dem anspruchsvollen Kunden eine Absicherung, die Top-Leistungen mit besten Preisen kombiniert."

Bei den neuen Tarifen gibt es keine Wartezeit, die Kunden können die Leistung sofort in Anspruch nehmen. Wer sein Bonusheft in den letzten zehn Jahren lückenlos geführt hat, erhält bei Zahnersatz-Leistungen in den Tarifen ZahnGesund 75+ und ZahnGesund 85+ ein fünfprozentiges Upgrade. Im Premium-Tarif ZahnGesund 100 werden die Kosten für Zahnbleaching übernommen. Die Antragstellung ist einfach: Im Antrag wird nur eine einzige Gesundheitsfrage nach fehlenden Zähnen gestellt, wobei ein fehlender Zahn kostenlos mitversichert ist.

Kunden, die bereits eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen haben, können unter Anrechnung ihrer bisherigen Versicherungszeiten in einen der ZahnGesund-Tarife wechseln. Ohne die sonst übliche Leistungsstaffel erhalten die Kunden von Anfang an eine unbegrenzte Erstattungshöhe. Dies ist zum Beispiel bei einer 4-jährigen Vorlaufzeit und einer in etwa ähnlichen Erstattungshöhe für Zahnersatz beim bisherigen Tarif der Fall.

Der Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist erstattet im ZahnGesund bei medizinischer Notwendigkeit besondere Maßnahmen zur Schmerzlinderung, wie beispielsweise Akupunktur, Hypnose oder auch Vollnarkose. Wenn es der Zahnarzt medizinisch für erforderlich hält und nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) abrechnen kann, werden moderne Trendleistungen wie Laserbehandlung bezahlt. Mithilfe der Innovations-Garantie sind künftig neu hinzukommende, medizinisch notwendige zahnärztliche oder kieferorthopädische Behandlungen gemäß GOZ mitversichert.

"Ein 35-Jähriger zahlt beispielsweise im Tarif ZahnGesund 75+ pro Monat nur 12,90 Euro. Im Tarif ZahnGesund 100 würde er bei 100 Prozent Leistung, das heißt ohne einen Selbstbehalt, in allen Zahnbereichen nur 31,80 Euro entrichten", unterstreicht Dr. Reitzler. "Mit ZahnGesund bieten wir Maklern eine top Zahnzusatzversorgung für ihre Neu- und Bestandskunden mit Online-Direktabschluss ohne Unterschrift. Ende Oktober werden wir ZahnGesund mit speziellen Aktionen auf der virtuellen DKM allen Teilnehmern näher bringen. Auch auf dem digitalen Branchentreff DKM365 werden wir mit umfangreichen Features vertreten sein."

