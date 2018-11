Münchener Verein: Maklervertrieb unter neuer Leitung

Joachim Rahn ist ab 01.12.2018 neuer Leiter des Maklervertriebs der Münchener Verein Versicherungsgruppe. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/60945 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Münchener Verein... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Joachim Rahn wird ab 1. Dezember 2018 den bundesweiten Maklervertrieb der Münchener Verein Versicherungsgruppe leiten. Der 47-jährige gebürtige Münchner kommt von der Süddeutschen Krankenversicherung. Zuletzt war er dort als Gesamtprojektleiter für die Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD (Insurance Distribution Directive) verantwortlich. Vorher leitete er an gleicher Stelle den Maklervertrieb.

Joachim Rahn ist Diplom-Volkswirt und seit über 20 Jahren in der Assekuranz tätig. Nach seinem Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg stieg er bei der Allianz Lebensversicherungs-AG ein. Nach zehn Jahren machte er sich 2007 als Finanz- und Versicherungsmakler selbstständig, ehe er 2012 bei der Süddeutschen Kranken- und Lebensversicherung seine berufliche Laufbahn fortsetzte.

In seiner neuen Position wird er in enger Zusammenarbeit mit den Gebietsdirektoren und Vertriebsleitern des Münchener Vorsorge- und Pflegespezialisten den Kontakt zu über 6.000 Vertriebspartnern in Deutschland vertiefen und ausbauen. "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe beim Münchner Verein. Wir leben in einer spannenden Zeit für die Versicherungswirtschaft, insbesondere auch für den Vertrieb. Mein Ziel ist es deshalb, den Maklervertrieb des Münchener Verein strategisch so weiterzuentwickeln, dass unser Geschäft mit unabhängigen Vermittlern in den kommenden Jahren kontinuierlich und dauerhaft wächst", betont Joachim Rahn. "Dabei lege ich trotz aller notwendiger fortschreitender Digitalisierung großen Wert auf eine intensive Beziehungs- und Kontaktpflege zu allen Maklern und Vertriebspartnern."

Pressekontakt:

Münchener Verein Versicherungsgruppe

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Johannes Schuster M. A.

Pressesprecher

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel: 089/51 52 1154

Fax: 089/51 52 3154

schuster.johannes@muenchener-verein.de

www.muenchener-verein.de

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell