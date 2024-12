Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Sichtbarkeit von Sinti und Roma in München: LMU-Veranstaltung am 9. Dezember 2024 mit Künstlerin Malgorzata Mirga-Tas

Die international beachtete Künstlerin Malgorzata Mirga-Tas ist zurzeit am Käte Hamburger Kolleg global dis:connect der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) zu Gast. Malgorzata Mirga-Tas setzt sich in ihren Arbeiten künstlerisch mit dem Leben von Roma und Sinti auseinander.

Als "Artist in Residence" forscht sie gemeinsam mit Kunsthistoriker Wojciech Szymanski mit einer historischen Perspektive über die Sichtbarkeit von Roma in München und recherchiert in Archiven und Museen Spuren, die zurück bis ins ausgehende 19. Jahrhundert reichen. Erste Ergebnisse stellen die Künstlerin und der Kunsthistoriker am 9. Dezember bei einem Artist Talk vor.

Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie sehr gerne einladen:

Malgorzata Mirga-Tas und Wojciech Szymanski

"Roma-non-Roma: in:visibilities and dis:connections"

Montag, 9. Dezember 2024

19 Uhr

Maria-Theresia-Straße 21

81675 München

Anmeldung unter: https://www.globaldisconnect.org/registration/

Weitere Informationen über die Künstlerin und ihre Arbeit:

Interview: Roma in München - Leerstellen der Kunstgeschichte sichtbar machen

https://ots.de/eCaw0r

