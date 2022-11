Ludwig-Maximilians-Universität München

Fünfzehn LMU-Forschende unter den "Highly Cited Researchers"

Eine aktuelle Publikationsanalyse zählt 15 LMU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den erfolgreichsten ihres Fachgebiets.

Fünfzehn LMU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in der aktuellen Publikationsanalyse "Highly Cited Researchers 2022" des Analytik-Unternehmens Clarivate vertreten und zählen damit zu den erfolgreichsten ihres Fachgebiets. Für die Analyse werden die Publikationen in 21 Fachgebiete sowie eine interdisziplinäre Kategorie aufgeteilt und die zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entsprechend zugeordnet.

Zu den weltweit meistzitierten Physikern gehört Professor Dr. Immanuel Bloch (Lehrstuhl für Experimentalphysik - Quantenoptik). Für seine Pionierarbeiten auf dem Gebiet der Quantensimulation wurde Bloch dieses Jahr bereits als "Clarivate Citation Laureate" ausgezeichnet. Ebenfalls in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde Professor Dr. Stefan A. Maier (Lehrstuhl für Experimentalphysik - Hybride Nanosysteme).

Professorin Dr. Nadia Harbeck (Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik an der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des LMU Klinikums) zählt im Bereich "Clinical Medicine" zu den weltweit meistzitierten Forschenden.

In der Kategorie "Cross-Field" werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geführt, die herausragende Publikationen in mehreren Fachgebieten veröffentlicht haben. Darunter sind Professor Dr. Thomas Bein (Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Funktionale Nanosysteme, Fakultät für Chemie und Pharmazie), sowie Professor Dr. Christian Haass (Lehrstuhl für Stoffwechselbiochemie, Medizinische Fakultät). Ebenfalls in dieser Kategorie genannt werden vier am LMU Klinikum angesiedelte Forscher: Professor Dr. Hans-Joachim Anders (Medizinische Klinik und Poliklinik IV), Professor Dr. Martin Dichgans (Direktor des Instituts für Schlaganfall- und Demenzforschung), Professor Dr. Christian Weber (Direktor des Instituts für Prophylaxe und Epidemiologie der Kreislaufkrankheiten (IPEK)) sowie Professor Dr. Andreas Wollenberg (Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie).

Im Fachgebiet "Immunology" gehören Professor Dr. Veit Hornung (Lehrstuhl für Immunbiochemie, Genzentrum der LMU) und Professor Dr. Christoph Klein (Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital an der LMU München) zu den meistzitierten Forschern.

Professor Dr. Peter G. Falkai (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des LMU Klinikums) wird im Fachgebiet "Psychiatry and Psychology" genannt.

Auch in der Kategorie "Neuroscience and Behaviour" ist mit Professor Dr. Walter Paulus (Neurologische Klinik und Poliklinik des LMU Klinikums) ein Wissenschaftler der LMU vertreten.

In den "Social Sciences" wird Professorin Dr. Eva Annette Rehfuess (Lehrstuhl für Public Health und Verhaltensforschung, Medizinische Fakultät) genannt.

Professor Dr. Marko Sarstedt (Leiter des Instituts für Marketing, LMU Munich School of Management), zählt im Bereich "Economics and Business" zu den weltweit meistzitierten Forschern.

Zur Publikationsanalyse

Insgesamt werden in der Liste der "Highly Cited Researchers 2022" rund 7.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelistet. Erstellt wird sie von dem US-Unternehmen Clarivate Analytics. Als Basis der Analyse dient das sogenannte "Web of Science", in dem alle Zitate wissenschaftlicher Veröffentlichungen gesammelt werden. Je häufiger die Publikationen einer Forscherin oder eines Forschers zitiert werden, desto höher werden die wissenschaftliche Bedeutung und die Qualität der Forschungsergebnisse eingestuft. Die Analyse berücksichtigt sämtliche in einem Zeitraum von elf Jahren veröffentlichten Artikel. Für die aktuelle Liste wurden Publikationen der Jahre 2011 bis 2021 ausgewertet. Dabei zählen für die Auswertung nur Top-Publikationen, die zu dem einen Prozent der Publikationen mit den meisten Zitierungen in den berücksichtigten 21 Fachgebieten und der interdisziplinären Kategorie gehören (Highly Cited Papers).

