DRF Luftrettung

Kooperation zwischen DRF Luftrettung und Airbus Helicopter

Luftretter wollen 10 neue H140 in ihre Flotte aufnehmen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Filderstadt (ots)

Die DRF Luftrettung und Airbus Helicopters haben auf der Fachmesse VERTICON in Dallas, Texas, einen LOI für den Kauf von zehn H140-Hubschraubern unterzeichnet. Mit diesem Schritt setzt die DRF Luftrettung ihre Tradition als Launch Customer für neue innovative Hubschraubermodelle fort. Der neue H140-Hubschrauber wurde auf der Messe vorgestellt, die DRF Luftrettung gehört zu den ersten Kunden die die neuen H140-Maschinen einsetzen werden.

"Unsere Mission bei der DRF Luftrettung ist es, die medizinische Versorgung von Menschen in Not kontinuierlich zu verbessern. Im Sinne unserer Patientinnen und Patienten ist es unerlässlich, die modernsten Hubschrauber auf dem Markt zu betreiben. Mit der H140 investieren wir konsequent in die Erneuerung unserer Hubschrauberflotte und geben unseren Besatzungen ein weiteres adäquates Werkzeug an die Hand, das sie für ihre lebensrettende Missionen benötigen", sagte Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung.

"Die DRF Luftrettung arbeitet seit fünf Jahrzehnten mit Airbus Helicopters zusammen und hat in dieser Zeit ihr Engagement für die bestmögliche Versorgung im HEMS-Einsatz unter Beweis gestellt. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung für den H140 ist ein echter Beweis für die Produktqualität", sagte Dirk Petry, Leiter der H135- und H140-Programme bei Airbus Helicopters. "Diese neue Vereinbarung ist ein starkes Signal für die Fortsetzung unserer jahrzehntelangen Zusammenarbeit. Wir sind stolz, die DRF Luftrettung mit unseren Hubschraubern und Dienstleistungen bei ihren Missionen zur Lebensrettung an 365 Tagen im Jahr zu unterstützen."

Die H140 setzt in der Kategorie der leichten zweimotorigen Hubschrauber neue Maßstäbe in punkto Leistung, Wirtschaftlichkeit sowie Komfort für Passagiere und Besatzung. Die Inbetriebnahme des Hubschraubers ist für 2028 im Rettungsdienstsegment geplant.

Die H140 verfügt über zahlreiche Innovationen, darunter einen neuen T-förmigen Heckausleger mit optimiertem Fenestron zur Geräuschreduzierung, einen lagerlosen Fünfblatt-Hauptrotor und neue leistungsstarke Safran-Triebwerke. Der Hubschrauber bietet außerdem eine größere Kabine, große Fenster und ein optimiertes Kabinenlayout. Die Hecklademöglichkeiten ermöglichen den Einsatz verschiedener Krankentragen, darunter Intensivpflegesysteme und Transportinkubatoren, während die großen Schiebetüren den Zugang zur Kabine erleichtern.

Über die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 32 Stationen an 30 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An 13 der Hubschrauberstationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an zwei weiteren ist die Besatzung im Tagbetrieb mit erweiterten Randzeiten einsatzbereit. An fünf Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 35.850 Einsätze im Jahr 2024. Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Rund 400.000 Fördermitglieder weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite.

Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de

Original-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell