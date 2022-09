toom Baumarkt GmbH

Ausbildung mit Perspektive

Rund 400 Azubis starten bei toom durch

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz zählen für die meisten Suchenden vor allem zwei Dinge: Eine gute Perspektive und vielseitige Einblicke in das gewählte Berufsfeld. Genau das bietet toom: Eine erstklassige und abwechslungsreiche Ausbildung, die anschließend verschiedenste Karrierechancen eröffnet. Alleine in diesem Jahr starten rund 400 Auszubildende bei der Baumarktkette. "Neben einer fundierten Ausbildung ist es für uns besonders wichtig, dass unsere Azubis offen sind für Neues und auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen", so Mario Kreher, Leiter Human Resources bei toom. "Bei uns haben Azubis eine echte Chance, Karriere zu machen und ihre Talente und Fähigkeiten ideal zu entwickeln. Und das mit einer Übernahmegarantie bei guter Leistung", so Kreher weiter.

Mit dem neuen Ausbildungsjahr haben rund 400 junge Menschen im Markt, sechs in der Zentrale und zwei im Dietzenbacher Lager ihre neue Ausbildung bei toom begonnen. In den Bereichen "Baumarkt", "Garten" und "Logistik" legten die Auszubildenden im Markt ihre entsprechenden Schwerpunkte. In der Zentrale werden zudem Auszubildende zu Kaufleuten für Büromanagement und für das Groß- und Außenhandelsmanagement, zum/zur Immobilenkauffrau/mann sowie zum/zur Fachinformatiker:in ausgebildet. Und im Lager in Dietzenbach beginnen die beiden Azubis ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Im Rahmen der insgesamt vier Onboarding-Veranstaltungen, die sich jeweils über mehrere Tage erstreckten, gab es für die Berufsanfänger:innen digitale und Präsenz-Module. In diesen erhielten sie einen ersten Blick hinter die Kulissen und konnten die toom Geschäftsführung kennenlernen. Bei interaktiven Programmpunkten, wie verschiedenen berufsnahen Workshops oder einer Rallye, hatten die Auszubildenden außerdem die Möglichkeit, sich untereinander besser kennenzulernen und sich auf unterhaltsame Weise mit toom und ihren anstehenden Tätigkeiten auseinanderzusetzen.

Egal ob Sabbatical, Pflege von Familienangehörigen oder flexible Arbeitszeitgestaltung - bereits seit 2016 ist toom Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet, einem anerkannten Qualitätssiegel, das Arbeitgebern eine hohe Kompetenz im Einsatz für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bescheinigt. Ende 2019 wurde diese Auszeichnung erneut für drei weitere Jahre bestätigt.

Mehr Informationen unter karriere.toom.de.

Über toom:

Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,9 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

Original-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell