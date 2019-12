Börsenmedien AG

DER AKTIONÄR TV und Nachrichtensender WELT verlängern Kooperation um drei Jahre

Kulmbach (ots)

WELT und DER AKTIONÄR TV setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der Kulmbacher Finanzfernsehsender mit den Schwerpunkten Börse und Geldanlage wird für weitere drei Jahre die Börsenberichterstattung von WELT Fernsehen übernehmen.

Die langjährige erfolgreiche Kooperation zwischen den Fernsehsendern WELT und DER AKTIONÄR TV wurde um weitere drei Jahre verlängert. Auch künftig wird WELT, Deutschlands führender Nachrichtensender seine Live-Berichterstattung von der Deutschen Börse in Frankfurt exklusiv von DER AKTIONÄR TV produzieren lassen. Darauf einigten sich die Vertragspartner in Berlin.

Im Rahmen der seit dem Jahr 2009 bestehenden Kooperation der beiden Sender berichten die erfahrenen Börsenkorrespondenten von DER AKTIONÄR TV täglich in bis zu 18 Live-Schalten vom Geschehen auf dem Börsenparkett. Darüber hinaus kooperieren AKTIONÄR TV und WELT seit 2012 auch im Video-on-Demand-Bereich miteinander.

"Wir freuen uns sehr, dass die Kooperation auch in Zukunft weitergeführt wird. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und zeugt von der hohen Qualität der Beiträge, die wir WELT liefern. Dabei passen WELT und DER AKTIONÄR TV, als größter Anbieter von Finanz-Bewegtbild, perfekt zusammen", freut sich Bernd Förtsch, Eigentümer und Geschäftsführer der AKTIONÄR TV GmbH, über die erfolgreiche Verlängerung.

DER AKTIONÄR TV berichtet täglich live aus Kulmbach und Frankfurt sowie von der Deutschen Börse. Der Finanz-TV-Sender ist spezialisiert auf Börsenberichterstattung sowie alle Facetten rund um das Thema Geldanlage und kann über IPTV und DVB-C empfangen werden.

Weitere Informationen findet man unter: https://www.deraktionaer.tv

Über DER AKTIONÄR TV:

Gegründet als DAF Deutsches Anleger Fernsehen, wurde der Sender 2015 in DER AKTIONÄR TV umbenannt. DER AKTIONÄR ist eine feste Größe unter den Wirtschaftstiteln in Deutschland. 1996 erstmals erschienen, ist Deutschlands großes Börsenmagazin heute Pflichtblatt an allen deutschen Börsen und belegt regelmäßig vordere Plätze in den Rankings der meistverkauften Wirtschaftszeitschriften.

DER AKTIONÄR TV steht wie das Print-Magazin für solide Börsenberichterstattung und fundierte Empfehlungen. Die Gemeinschaftsredaktion stellt den Mehrwert für den Zuschauer in den Vordergrund. Neben Aktien, Derivaten und Fonds befasst sich das Team inhaltlich auch mit Strategien.

Pressekontakt:

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

gaertner@quadriga-communication.de

030-30308089-13

Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuell