Robert Bosch GmbH

Bosch Power Tools setzt auf nachhaltiges Wachstum

Umsatz soll bis 2030 mehr als verdoppelt werden

Ein Audio

bosch_wirtschaftszahlen-pk-2023-feature-final.mp3

MP3 - 4,1 MB - 02:57 Download Your browser does not support the audio element.

Leinfelden-Echterdingen (ots)

Anmoderation:

Die Marke Bosch steht seit Jahrzehnten für erlebbare Qualität, innovative Produkte und wertebasiertes Handeln, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele in Einklang bringt. Das wurde erst vor wenigen Wochen durch die Auszeichnung mit dem renommierten "Best Brands Award" in der Jubiläumskategorie "Best of the Best Brands" unterstrichen. Demnach wurde der Erfolg der Marke Bosch laut der Marktforscher in den vergangenen 20 Jahren entscheidend getrieben von dem Geschäftsbereich Power Tools, der in seinen Märkten eine sehr starke Stellung einnimmt. So ist es auch wenig überraschend, dass Bosch Power Tools mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022 erneut steigern konnte - und das trotz widriger Rahmenbedingungen, wie Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands, betont:

O-Ton Henk Becker

2022 war ohne Frage ein herausforderndes Jahr. Wir haben es trotz massiver Kostensteigerungen - vor allem im Material- und Logistikbereich - und einer angespannten Ertragslage geschafft, unser Geschäft gegenüber den Rekordjahren 2020 und 2021 weiter auszubauen. Gleichzeitig richten wir unseren Blick entschlossen in die Zukunft: Bis 2030 wollen wir unseren Umsatz bei Bosch Power Tools mehr als verdoppeln. Um das zu erreichen, haben wir bereits im vergangenen Jahr über 300 Millionen Euro in unsere Wertschöpfungskette und unser Produkt-Portfolio investiert. (0:34)

Eine zentrale Rolle spielen dabei die beiden markenübergreifenden Akku-Plattformen im 18 Volt-Segment: Die AmpShare-Allianz für den gewerblichen Bereich sowie die "Power for All Alliance" für Anwendungen im Heimwerker-Bereich sollen auch in Zukunft konsequent ausgebaut werden. Außerdem will sich Bosch im Rahmen seiner Wachstumsstrategie mit insgesamt rund 12 Prozent an der Husqvarna AB beteiligen. Zu dem schwedischen Traditionsunternehmen gehören neben der Marke Husqvarna weitere erfolgreiche Marken wie Gardena und Flymo. Eine Beteiligung, die besonders für die Kunden von Nutzen sein wird:

O-Ton Henk Becker

Mit der Öffnung unserer Akku-Technologie für andere Hersteller haben wir bei unseren Verwenderinnen und Verwendern den richtigen Nerv getroffen. Mit nur einem Akku erschließen sie sich ein sehr breites Anwendungsspektrum und sparen im Verbund mit Geräten anderer Marken Geld, Platz und Zeit. Darüber hinaus beanspruchen die über die Unternehmensgrenzen hinausgehenden Systeme weniger natürliche Ressourcen als auf einzelne Marken begrenzte Lösungen und schonen dadurch die Umwelt. Im Rahmen unserer "Power for All Alliance" arbeiten wir bereits sehr erfolgreich mit Husqvarna zusammen. Durch die geplante Kapitalbeteiligung werden wir die herstellerübergreifende Akku-Kooperation noch weiter vertiefen und neue Impulse setzen. (0:43)

Für dieses Jahr sind erneut Investitionen im dreistelligen Millionenbereich vorgesehen, unter anderem für Nordamerika - auf diese Fokusregion entfallen mehr als 40 Prozent des weltweiten Elektrowerkzeug-Marktes. Darüber hinaus setzt Bosch Power Tools weiter entschlossen auf Nachhaltigkeit. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Partnerschaft mit der Umweltorganisation WWF:

O-Ton Henk Becker

Wirtschaftliches Handeln und Verantwortungsbewusstsein gehen für uns Hand in Hand. Darum forcieren wir jetzt durch die langfristige Partnerschaft mit dem WWF unser Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit und verleihen unserer Transformation zusätzlichen Schub. Der WWF steht uns dabei mit seiner Expertise fachkundig und beratend zur Seite, so zum Beispiel bei der Weiterentwicklung unserer Klima- und Verpackungsstrategie. Ein weiterer Baustein der Kooperation ist die Sensibilisierung und Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die nachhaltige Transformation des Unternehmens zu begleiten. Außerdem unterstützt Bosch Power Tools den WWF beim Naturschutz und fördert ausgewählte Projekte der Organisation in Asien. (0:43)

Mit dieser Kooperation ist Bosch Power Tools Vorreiter in der Branche. Das Unternehmen arbeitet darüber hinaus mit Hochdruck daran, sein gesamtes Produkt-Portfolio noch nachhaltiger zu gestalten. So ist mit der Neuauflage des gesamten Messtechnik-Sortiments für Heimwerker jetzt ein großer Schritt gelungen, betont Henk Becker:

O-Ton Henk Becker

Darauf sind wir sehr stolz: 23 überarbeitete Messgeräte sowie deren Zubehör und Verpackungen sind ab Herbst 2023 mit neuem Nachhaltigkeitskonzept erhältlich und bestehen dann weitestgehend aus Recycling-Material. Um das zu erreichen, haben wir geprüft, wo Material allgemein und Kunststoffe im Speziellen eingespart oder durch umweltfreundlichere Werkstoffe ersetzt werden können. Basis dafür waren Erkenntnisse aus der Produktentwicklung des Quigo Green, unserem ersten Messwerkzeug mit nachhaltigem Produktkonzept. Wir legen großen Wert darauf, bei dem Thema Nachhaltigkeit immer die komplette Wertschöpfungskette anzuschauen. Denn viele vermeintlich kleine Änderungen können in Summe Großes bewirken! (0:43)

Abmoderation:

Mit gutem Beispiel voran: Bei Bosch Power Tools wird Nachhaltigkeit großgeschrieben! Das Unternehmen ist ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik. Im Jahr 2022 erwirtschafteten die rund 20.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 5,9 Milliarden Euro in über 190 Ländern.

Die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind Innovationskraft und Innovationstempo.

Original-Content von: Robert Bosch GmbH, übermittelt durch news aktuell