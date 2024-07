BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Katia-Julia Rostek zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin der BG BAU gewählt

Die Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat Katia-Julia Rostek in ihrer Sitzung am 3. Juli 2024 zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin gewählt. Die 49-jährige Volljuristin übernimmt die neue Aufgabe zum 1. August 2024 und wird die BG BAU gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Michael Kirsch führen.

"Ich gratuliere Katia-Julia Rostek zu ihrer Wahl und freue mich darauf, unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam mit ihr die BG BAU zukunftsfähig zu gestalten. Katia-Julia Rostek ist eine Führungskraft mit Herz, Augenmaß und Kante. Sie hat eine hohe Umsetzungskompetenz und einen visionär-realistischen Blick, der uns nach vorn bringt und besser macht", so Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU nach der Wahl von Katia-Julia Rostek durch die Vertreterversammlung in Erfurt. Die Vertreterversammlung besteht aus 60 Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber- beziehungsweise Versichertenseite und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Sie ist das "Parlament" der Berufsgenossenschaft. Zuvor hatte der Vorstand der BG BAU Rostek zur Wahl vorgeschlagen.

Die 49-jährige Volljuristin Katia-Julia Rostek ist seit 2014 bei der BG BAU tätig und leitete zuletzt die Stabsabteilung Recht und Integrität. In dieser Funktion stellte sie eine einheitliche Rechtsberatung für die gesamte Organisation sicher und verantwortete gemeinsam mit ihrem Team die Themen Compliance, Datenschutz, Justiziariat, Grundsatzangelegenheiten, Vergabe, Revision und das Zentrale Beschwerdemanagement. Vor ihrem Wechsel zur BG BAU war Katia-Julia Rostek langjährig als Unternehmensberaterin und -juristin im Public Sector tätig. Ihre juristische Ausbildung hat Katia-Julia Rostek in Trier, Stuttgart, Lausanne und Hamburg absolviert.

Katia-Julia Rostek bedankt sich nach ihrer Wahl bei der Vertreterversammlung und dem Vorstand der BG BAU für das entgegengebrachte Vertrauen: "Ich freue mich darauf, in enger Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung und unserem Hauptgeschäftsführer Michael Kirsch, die Zukunft der BG BAU aus der neuen Position heraus weiter zu gestalten. Wir wollen als starke Partnerin der Bauwirtschaft an der Seite unserer Mitgliedsbetriebe und Versicherten sein, besonders in den aktuell schwierigen Zeiten. Dafür brauchen wir neben einer konsequenten Kundenorientierung und Digitalisierung vor allem eine gut aufgestellte Mannschaft und eine Unternehmens- und Führungskultur, in der Werte wie Vertrauen, Veränderungsbereitschaft, Leistungsorientierung und vor allem Menschlichkeit gelebt werden."

Hintergrund - die BG BAU

Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 592.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

