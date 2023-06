BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Arbeitsschutz im Gleisbau: BG BAU vergibt Lizenz für Innovation an Hersteller

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) engagiert sich zusammen mit Unternehmen und Beschäftigten der Bauwirtschaft für besseren Arbeitsschutz im Gleisbau. Im September 2022 stellte sie im Rahmen der Welt-Fachmesse InnoTrans in Berlin den Weichenschwellenhaken vor: ein neues Lastaufnahmemittel zum Transport und zur Verlegung von Schwellen. Inzwischen haben bereits drei Unternehmen eine Herstellungs- und Vertriebslizenz für das geschützte Design des innovativen Arbeitsmittels erhalten.

Gleisbauarbeiten - ob bei bundesweitem Bahn- oder städtischem Schienenverkehr - beinhalten hohe Risiken, insbesondere durch das Bewegen großer Lasten. Als zuständige Berufsgenossenschaft erlässt die BG BAU nicht nur Vorschriften und Regeln für Gleisbauarbeiten und überwacht deren Einhaltung. Sie wird auch präventiv tätig.

So entstand die Idee für einen Weichenschwellenhaken als Lastaufnahmemittel bei Transport- und Verlegearbeiten von Gleis- und Weichenschwellen. Durch seine spezielle Konstruktion beugt er Unfällen durch herabfallende Schwellen beim Krantransport vor und hat seine Praxistauglichkeit in Tests bewiesen. Das überzeugt offenbar auch die Branche, und die Berufsgenossenschaft erhält viele Anfragen, wann der Weichenschwellenhaken auf den Markt kommt.

Inzwischen haben drei Hersteller die Lizenz für die Herstellung des Weichenschwellenhakens von der BG BAU erhalten: die Thiele GmbH aus dem westfälischen Iserlohn, die Seil-Becker GmbH aus der sächsischen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg und die J.T. Industrieservice GmbH & Co KG aus dem saarländischen Riegelsberg.

Experten der BG BAU entwickelten in mehrjähriger Arbeit ein formschlüssiges Lastenaufnahmemittel für den Gleisbau. Günter Lohmann, der als gelernter Bauingenieur und engagierter Arbeitsschützer die Entwicklung entscheidend vorantrieb, resümiert: "Man muss als Partner wahrgenommen werden, dem das Wohl der Versicherten wichtig ist und der sich an der gelebten Praxis orientiert".

Hintergrund - die BG BAU: Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als 3 Millionen Versicherte, rund 580.000 Betrieben und ca. 58.000 privaten Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

