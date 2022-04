BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Workers Memorial Day 2022: Einsatz für sichere und gesunde Arbeit

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zum Workers Memorial Day am 28. April erinnert die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) an verstorbene, verletzte und erkrankte Beschäftigte. Unter dem Motto "Der Toten gedenken, für die Lebenden kämpfen" mahnt der internationale Gedenktag Verbesserungen im Arbeitsschutz an. Dieses Jahr werden die steigenden psychischen Belastungen in der Arbeitswelt thematisiert. Gemeinsam mit Unternehmen und Beschäftigten setzt sich die BG BAU dafür ein, dass Arbeit für alle sicher und gesund ist.

Trotz aller Schutzmaßnahmen verunglücken immer noch Beschäftigte bei der Arbeit. Die BG BAU verzeichnet jährlich rund 130.000 meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten. "Jeder Unfall und jede Erkrankung ist mit großem Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen verbunden", sagt Prof. Frank Werner, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Prävention bei der BG BAU. "Deshalb ist es wichtig, alle Beteiligten für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sensibilisieren. Das muss so selbstverständlich werden wie Essen, Trinken und Schlafen."

Der Workers Memorial Day erinnert an tödlich Verunglückte und motiviert dazu, sich für sichere und gesunde Arbeit stark zu machen. Die BG BAU beteiligt sich an der zentralen Gedenkveranstaltung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am 28. April. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und ist öffentlich. Alle sind eingeladen! Zudem ist die BG BAU an diesem Tag auch bei einer regionalen Gedenkveranstaltung in der Arena Kapelle auf Schalke vertreten.

In diesem Jahr nimmt der Workers Memorial Day die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz in den Fokus. Diese können auch in der Bauwirtschaft und in den baunahen Dienstleistungen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen: starker Termin- oder Leistungsdruck, die gleichzeitige Betreuung verschiedener Arbeiten, hohes Arbeitstempo und ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge können Beschäftigte ebenso belasten wie Lärm, lange Fahrzeiten sowie Abwesenheiten von zu Hause, zum Beispiel bei Montagetätigkeiten. In der Folge können Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen und Depressionen oder Angststörungen entstehen. Auch Unfälle resultieren aus psychischen Belastungen, zum Beispiel aufgrund nachlassender Konzentrationsfähigkeit. Seit 2013 sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber daher verpflichtet, in der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen zu berücksichtigen und Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten umzusetzen.

"Auch wenn andere Gefahren oftmals sichtbarer sind, darf die psychische Belastung nicht aus dem Blick geraten. Die Bauwirtschaft ist eine Schlüsselbranche in der deutschen Wirtschaft. Die hohe Nachfrage geht aber auch mit Belastungen für die Beschäftigten einher. Umso wichtiger ist eine gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit", sagt Werner.

Um Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen, bietet die BG BAU Informationen, Medien und Handlungshilfen an. Diese sind auf der Website der BG BAU zu finden unter: www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/psychische-belastung/

Einladung zur Berichterstattung

Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Redaktionen sind herzlich zu einer Berichterstattung über die Gedenkveranstaltungen eingeladen. Für Interviews steht Prof. Frank Werner, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU vor Ort in Berlin oder telefonisch zur Verfügung. Für die Veranstaltung in Gelsenkirchen wird um eine Anmeldung per E-Mail an sabine.misovic@igbau.de gebeten.

Hintergrund - die BG BAU

Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als 3 Millionen Versicherte in rund 567.000 Betrieben und ca. 58.000 privaten Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

Newsletter der BG BAU

Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren!

Pressekontakt

Susanne Diehr, Pressesprecherin, E-Mail presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-690

Hinweis zu den Bildrechten:

Das Pressebild kann von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das Bild ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten Form verwendet werden darf und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen der BG BAU.

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell