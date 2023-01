Hochschule Fresenius

Zweite Folge des Podcast-Specials 175 Jahre Bildung im Namen Fresenius: Der Chemiker Carl Remigius Fresenius

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums gibt die Fresenius Bildungsgruppe ein sechsteiliges adhibeo-Podcast-Special heraus. In der zweiten Folge wird das Schaffen des Gründervaters Carl Remigius Fresenius als Chemiker, Unternehmer und Lehrer näher beleuchtet.

Carl Remigius Fresenius gilt bis heute als Vordenker, Problemlöser und Vater der chemischen Analyse. Wie war sein beruflicher Werdegang? Welches Erkenntnisinteresse hat ihn geleitet? Wie hat er es in schwierigen Zeiten und ohne finanzielle Unterstützung geschafft, ein Unternehmen zu gründen? Und wie waren seine didaktischen Qualitäten als Lehrer?

Über diese und weitere Fragen sprechen in der aktuellen Episode des Podcast-Specials Prof. Dr. Leo Gros, Mitglied des Hochschulrats der Hochschule Fresenius, ehemaliger Vize-Präsident und Geschichtsexperte, Silke Schumacher, Leiterin Kommunikation der COGNOS AG und Melanie Hahn, Pressesprecherin der Hochschule Fresenius, nach. Marc Bauer, Head of Talent Acquisition & Development der COGNOS AG, leiht Carl Remigius Fresenius seine Stimme.

Das sechsteilige adhibeo-Podcast Special "175 Jahre Bildung im Namen Fresenius" wird bis zur Jubiläumsfeier am 31. Mai nächsten Jahres veröffentlicht und ist eine von vielen Jubiläums-Aktionen.

