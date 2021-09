Hochschule Fresenius

A GREAT PLACE TO GROW - Hochschule Fresenius stärkt Markenidentität

Die Hochschule Fresenius ist ein Ort zum An- und Weiterkommen, ein Ort, an dem Einzigartigkeit genauso wichtig ist wie Zugehörigkeit und ein starkes und warmes Wir-Gefühl. Sie ist DER Ort, an dem Studierende wachsen können - ein GREAT PLACE TO GROW. Dies ist das Ergebnis eines mehrstufigen Markenkernprozesses, in dem die Hochschule Fresenius ihr Profil geschärft und ihre Stärken herausgearbeitet hat.

Der Beginn eines Studiums ist besonders für junge Menschen ein neuer wegweisender Lebensabschnitt, der häufig mit einem Gefühl von Unsicherheit einhergeht: Habe ich das richtige Studium und die dafür passende Hochschule ausgewählt? Was erwartet mich? Bin ich den Herausforderungen gewachsen? Wie fühlt sich das an? "In einem umfassenden Prozess haben wir herausgearbeitet, für welche Werte die Hochschule Fresenius steht: Tradition, Ganzheitlichkeit, Leidenschaft, Zugehörigkeit und Freiheit", erklärt Marketingleiterin Danja Müsch-Hupach. "Wir glauben schon seit unserer Gründung an das große Entwicklungspotenzial aller Studierenden. Ihre Talente fördern wir mit großer Leidenschaft und Kompetenz. Dafür bieten wir wie keine andere private Bildungsinstitution einen Ort, an dem sie nicht nur an-, sondern auch weiterkommen können, an dem ihre Bedürfnisse nach Individualität und Freiheit eine genauso große Rolle spielen wie das Wir-Gefühl und Geborgenheit."

Den Markenkernprozess hat die Hochschule Fresenius gemeinsam mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Rheingold und der Agentur Serviceplan durchgeführt. Zusammen mit Mitarbeitenden und Studierenden wurde erarbeitet, was die Hochschule Fresenius so besonders macht. "A GREAT PLACE TO GROW verkörpert vieles, was für uns gerade als private Hochschule sehr wichtig ist. Es ist unser Anspruch, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Talente und Potenziale zu entfalten und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Damit wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leisten", so Prof. Dr. Tobias Engelsleben, Präsident der Hochschule Fresenius.

Aus diesem Branding-Prozess heraus wurde zum Start die Markenkampagne "Komm, wie du bist" entwickelt. Produziert wurde sie mit Studierenden und Lehrenden der Hochschule und stellt damit authentisch die Menschen an der Hochschule in den Mittelpunkt. Sie startet im September mit einem Imagefilm sowie einer bundesweiten Plakat- und Online-Kampagne und einer eigenen Landingpage:

www.hs-fresenius.de/komm-wie-du-bist

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken, können Studierende unter dem Hashtag #mygreatplacetogrow ihre Lebens- und Lernwelten auf den Social-Media-Kanälen darstellen und damit Teil der Fresenius-Community werden.

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 17.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.de

