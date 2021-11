IDG Business Media GmbH

IDG Business Media launcht IT-Security-Plattform "CSO" in Deutschland

IT-Security hat für Unternehmen höchste Priorität / Medienmarke adressiert Topentscheider rund um IT-Sicherheit / Großer Wissenspool aus mehr als 20 Jahren internationaler Marktpräsenz

München, 15. November 2021 - Die IDG Business Media startet das von IDG Communications Inc. bereits weltweit in fünf Märkten etablierte Online-Angebot "CSO" (www.csoonline.com/de) für Chief Security Officers und IT-Sicherheitsentscheider in Unternehmen und Institutionen nun auch in Deutschland.

Unter der Leitung des Editorial Director von CIO und COMPUTERWOCHE, Heinrich Vaske, ist ein auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtetes, eigenständiges Inhalte-Angebot aufgebaut worden, das auf den seit mehr als 20 Jahren international gewachsenen Know-how-Pool im Bereich IT-Security der Medienmarke zurückgreifen kann.

Die aktuelle IDG-Studie "Security Priorities" belegt, wie besonders der deutsche Markt in Sachen IT-Sicherheit ist: 74 Prozent der befragten IT- und Security-Entscheider gaben an, dass sich ihre Unternehmen verstärkt darauf konzentrieren, ihre IT-Security zu verbessern und in entsprechende Ressourcen zu investieren. Die wichtigsten Prioritäten für das kommende Jahr sind dabei Schulungen für Anwender und die Verbesserung der IT- und Datensicherheit, um den Schutz der eigenen Unternehmens-IT zu erhöhen.

"Eine sichere IT-Infrastruktur hat für deutsche Unternehmen höchste Priorität. 88 Prozent aller deutschen Unternehmen haben bereits einen Verantwortlichen für IT- und Cyber-Security berufen, mehr als in jeder anderen Region weltweit", sagt Vaske. "Dem daraus resultierenden Bedarf an Informationen rund um die Themen Anwendungssicherheit, Cloud Security, Identity Management und Risiko-Management will 'CSO' mit Hintergrundberichten, Studien, Community-Elementen und Events gerecht werden. So können Security-Entscheider aktuelle Themen besser verstehen, sich miteinander vernetzen und die richtigen Investitionsentscheidungen für ihre Organisation treffen". erklärt der Chefredakteur.

Neben einer umfassenden redaktionellen Berichterstattung stellt "CSO" Anbietern von Sicherheitstechnologie eine große Bandbreite an Marketinglösungen zur Verfügung, um mit potenziellen Käufern in Kontakt zu treten. Dabei greift "CSO" auf die langjährigen und vertrauensvollen Beziehungen zu IT- und Sicherheitsverantwortlichen zurück, die über die Schwesterpublikationen CIO und COMPUTERWOCHE aufgebaut wurden. Die hierdurch mittels First-Party-Daten gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für Programme, die IDG individuell und on-demand für Tech-Vermarkter entwickelt, die Beziehungen zu dieser Zielgruppe aufbauen möchten:

Demand Generation: Ansprache der richtigen Personen, zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext entlang ihres Investitionsbedarfs

Content-Marketing-Lösungen: ein vollständig integriertes Portfolio - bestehend aus Custom Research, Custom Content, Social Media Marketing, Webcasts und mehr - zur Förderung der Kundenbindung

Veranstaltungen: C-Level Veranstaltungen, die die Markenassoziation mit investitionsbereiten Zielgruppen verstärken

Mit dem neuen Web-basierten Fachmedium "CSO" steht Anbietern von Sicherheitslösungen somit ein neues Schlüsselmedium im deutschsprachigen Raum zur Verfügung, wenn es um die Ansprache investitionsstarker Entscheider für IT-Sicherheit geht. "IT-Sicherheit ist ein globales Thema. CSOs und CISOs können gemeinsam Bedrohungen bekämpfen und ihre Unternehmen durch Aufklärung und Austausch schützen. Die Medienmarke 'CSO' ist bereits eine vertrauenswürdige Quelle für IT-Security-Entscheidungsträger in fünf internationalen Märkten, die sich über lokale und globale Trends austauschen", sagt der weltweit zuständige Managing Director für 'CSO' Bob Bragdon. "Mit dem Launch von CSO im deutschen Markt unterstreicht IDG den Anspruch seiner Medienmarke, weltweit die Voice of IT Security zu sein."

