IDG Business Media GmbH

Bewerbungsfrist für den Digital Leader Award verlängert - noch bis 8. April bewerben

München (ots)

Noch bis 8.04.2019 können sich digitale Vordenker unter https://www.digital-leader-award.de für den Digital Leader Award 2019 bewerben

Unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, zeichnet der Award jährlich Deutschlands beste Digitalisierungsprojekte und -strategien aus

Die Bewerbungsphase des Digital Leader Awards geht in die Verlängerung. Noch bis zum 8. April 2019 können Unternehmen, Verbände und Institutionen sowie Dienstleister online ihre Bewerbung unter www.digital-leader-award.de einreichen. Die Gewinner werden bei der Winners Night am 27. Juni 2019 in den BOLLE Festsälen Berlin vor 250 Top-Entscheidern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik verkündet.

"Die Teilnehmer und Gewinner der letzten Jahre haben - über unterschiedliche Branchen und Unternehmensformen hinweg - gezeigt, wie erfolgreich und vielfältig die Digitalisierung in Deutschland schon ist", so Sylvia List, Jurymitglied und Digital Infrastructure Director bei Dimension Data. "Über die Jahre ist ein beeindruckendes Netzwerk aus innovativen Vordenkern entstanden und wir freuen uns, auch 2019 Deutschlands besten Digitalisierungsprojekten mit dem Digital Leader Award eine ideale Plattform und Bühne zu bieten."

Eine zentrale Änderung des Digital Leader Awards 2019 im Vergleich zu den Vorjahren ist die Einführung von "dynamischen Kategorien", die automatisch im Bewerbungsprozess generiert werden. Basis hierfür sind fünf Themenfelder, die jeder Bewerber seinem Projekt oder seiner Strategie zuordnet. Damit trägt der Award der Tatsache Rechnung, dass auch die Digitalisierung als gesellschafts- und wirtschaftsübergreifende Entwicklung ein Denken ohne Schubladen erfordert.

Für die Auswahl der Gewinner baut der Digital Leader Award auf eine renommierte Jury mit Experten aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Markus Hägele, Senior Manager Corporate Strategy, Head of DigitalLife@Daimler, Tijen Onaran, Gründerin des Netzwerks Global Digital Women, Harald Schirmer, verantwortlich für Digital Transformation and Change bei der Continental AG, Michael Trautmann, Gründer und Chairman der thjink AG, sowie Heinrich Vaske, Chefredakteur der COMPUTERWOCHE.

Bewerbungen für den Digital Leader Award 2019 werden noch bis zum 8.04.2019 entgegengenommen unter https://www.digital-leader-award.de

--- Über den Digital Leader Award Mit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media und Dimension Data vorbildlichen, mutigen Digitalisierungsprojekten eine Bühne geben. In mehreren dynamischen Kategorien werden Preise an Führungskräfte und deren Teams verliehen, die die Digitale Transformation ihres Unternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Angegliedert an den Digital Leader Award ist der Digital Newcomer Award für digitale Talente, der auf der Basis eines öffentlichen Online-Votings vergeben wird.

Web: http://www.digital-leader-award.de / Twitter: https://twitter.com/DigitLeader

Über die Digital Leader Initiative

Die von Dimension Data und IDG Business Media begründete Digital Leader Initiative macht die Potenziale und den Nutzen der Digitalisierung in Deutschland sichtbar und bildet eine nationale und internationale Plattform zur Vernetzung und zum Austausch. Die Initiative tritt mit einer starken Stimme gegenüber Öffentlichkeit und Politik für eine nachhaltige Entwicklung der Society 5.0, der umfassend vernetzten digitalen Gesellschaft, ein.

Pressekontakt:

Florian Kurzmaier

IDG Business Media GmbH

Editorial Lead - Events, Platforms and Innovation

Tel.: +49 (0) 89/36086-324

Mobil: +49 (0) 151/23419724

E-Mail: fkurzmaier@idg.de

Original-Content von: IDG Business Media GmbH, übermittelt durch news aktuell