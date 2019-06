PENNY Markt GmbH

Kundenentscheidung: PENNY führt bundesweit das Baumwoll-Mehrwegfrischenetz ein Richtungsweisender Schritt für weniger Plastik in der Obst und Gemüse-Abteilung

PENNY nimmt als erster Discounter in ganz Deutschland dauerhaft ein Mehrwegfrischenetz aus Baumwolle für Obst und Gemüse ins Sortiment. Eine überwältigende Mehrheit der Kunden hatte sich während eines Tests für diese Variante als alternative Ergänzung zum klassischen Knotenbeutel entschieden. Ab Mitte August dieses Jahres bietet PENNY in sämtlichen 2.200 Märkten den Doppelpack Mehrwegfrischenetze aus GOTS-zertifizierter Baumwolle zum Preis von 0,99 Euro an. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie "Vermeiden. Verringern. Verbessern." hatte sich der Discounter im April dieses Jahres für die im Hinblick auf die Reduktion von Plastik richtungsweisende Kundenbefragung entschlossen. Die testweise ebenfalls angebotene Polyester-Variante (0,49 Euro) wird im Sinne der Ressourcennutzung lediglich abverkauft. Die Verwendung von Mehrwegfrischenetzen wird vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) empfohlen.

"PENNY möchte das wichtige Thema Nachhaltigkeit gemeinsam mit seinen Kunden weiterentwickeln und im Sortiment immer tiefer verankern. Umso mehr freue ich mich, dass sich so viele Kunden an dem Test beteiligt und für ein eindeutiges Ergebnis gesorgt haben. Die Baumwolle für die Mehrwegfrischenetze stammt aus zertifiziertem und nachhaltigen Anbau. Die Netze sind robust und können immer wieder genutzt werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir somit die Menge an Knotenbeuteln senken werden, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen", so Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY.

Der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung zufolge werden jährlich mehr als drei Milliarden Plastik-Knotenbeutel ausgegeben. Um der steigenden Plastikproduktion entgegenzuwirken, hat PENNY bereits verschiedene Maßnahmen zur Kunststoffreduktion verwirklicht. Im vergangenen Jahr wurden die PENNY-Knotenbeutel im Obst- und Gemüsebereich um 20 Prozent verkleinert. Dies sollte für eine Plastikreduktion von etwa 5,7 Millionen Quadratmetern pro Jahr sorgen, was einer Fläche von rund 800 Fußballfeldern entspricht.

Bereits Ende 2016 setzte PENNY mit der Abschaffung der Plastiktüte ein sichtbares Zeichen gegen den steigenden Plastikverbrauch. Eine weitere Maßnahme war die Einführung von Verpackungsschalen aus Grasfaser und aus recyceltem Material.

PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.

