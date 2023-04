next@acer: Neue Predator High-End-Gaming-Notebooks, -Desktops und Curved Monitore

Acer Computer GmbH

Ahrensburg

Auf seiner Global Press Conference präsentierte Acer heute neue Gaming-Highlights: Mit dem Predator Triton 17 X und dem Predator Triton 14 zeigt Acer High-Performance Notebooks der Extraklasse, während das Predator Helios Neo den neuen Einstieg in die Predator-Serie bildet. Mit dem Predator Orion X zeigt der Hersteller einen Gaming PC in einem besonders spannenden in Zonen unterteiltem Gehäuse mit High-end Komponenten bis zu einem Intel® Core(TM) i9-13900KS Prozessor der 13. Generation und bis zu NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4090 GPU. Die neuen Curved-Gaming-Monitore Acer Nitro XZ452CU V und Predator X34 V machen das Gaming-Setup perfekt.

next@acer: Acer kündigt hochleistungsfähige Gaming-Notebooks Predator Triton 17 X und Predator Helios Neo 16 an

Acer stellt heute die jüngsten Modelle seiner Predator Gaming-Notebooks vor. Das neue Predator Triton 17 X bildet die Speerspitze im Portfolio und richtet sich dank seiner leistungsstarken Komponenten, die in einem schlanken, edlen Unibody-Gehäuse untergebracht sind, sowohl an Gamer als auch Creator. Das Predator Helios Neo macht den neuen Einstieg in die Predator-Reihe und bietet ein umfassendes Feature-Set für den kleineren Geldbeutel. Das kompakte und leistungsstarke Predator Triton 14 und Predator Helios 3D 15 für stereoskopisches 3D-Gaming erhalten ein Hardware-Update auf Intel® Core(TM) Prozessoren und NVIDIA® GeForce RTX(TM) GPUs der 40er-Serie. Hier mehr dazu erfahren.

next@acer: Acer lässt den Predator Orion X Desktop und neue Curved Monitore von der Leine

Auf der next@acer Pressekonferenz kündigte Acer heute die jüngste Ergänzung seiner leistungsstarken Gaming-Desktops an: den Predator Orion X. Der kompakte Gaming-PC hat eine gewaltige Leistung. Er kombiniert Prozessoren bis zu einem Intel® Core(TM) i9-13900KS der 13. Generation mit bis zu einer flüssigkeitsgekühlten NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4090 GPU. Diese wurde speziell entwickelt, um maximale Leistung in einem kompakten, tragbaren Gehäuse unterzubringen. Zudem stellte Acer neue Curved-Gaming-Monitore vor. Der Nitro X2452CU V bietet eine Bildschirmdiagonale von 113,0 cm (44,5-Zoll). Der AMD FreeSync(TM) Premium Pro-unterstützte DQHD-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz sorgt für einen Augenschmaus beim Spielen oder Multitasking. Auch das OLED UWQHD-Panel des Predator X34 V sorgt für einen außergewöhnlich guten Kontrastwert und kinoreife Farben. Die DCI-P3-Farbskala Farbraumabdeckung von 99 Prozent und das VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 ermöglichen Gamern eine brillante Darstellung und ein immersives Spielerlebnis. Hier mehr dazu erfahren.

