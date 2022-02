"nd.DerTag": Weltverband Fina hält an Kasan als Ausrichter der Schwimm-WM fest

nd.DerTag / nd.DieWoche

Der Internationale Schwimmverband Fina hält wie andere Sportverbände zunächst an Wettkämpfen in Russland fest. Ein Entzug der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Kasan, nachdem Russland völkerrechtswidrig die ukrainischen Separatistenregionen Donezk und Luhansk als unabhängige und souveräne Nationen anerkannt hat, sei nicht geplant, teilte ein Fina-Sprecher der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" mit. "Die Fina beobachtet die Situation in Russland und der Ukraine genau. Im Moment gibt es keine Pläne, den aktuellen Wettkampfzeitplan zu ändern. Die Fina wird weiterhin mit den Organisatoren in Kasan Kontakt halten und neue Informationen geben, wenn diese verfügbar werden", hieß es in einer Mitteilung.

Die Kurzbahn-WM der Schwimmer soll vom 17. bis 22. Dezember 2022 in Kasan abgehalten werden. Im August sollen an gleicher Stelle die wegen der Pandemie zunächst verschobenen Junioren-Weltmeisterschaften 2021 nachgeholt werden. Und schon im April machen die Weltserien im Synchronschwimmen und Wasserspringen in Kasan Station.

Auch das Finale der Fußball-Champions-League in St. Petersburg sowie die Weltmeisterschaften der Volleyballer sind weiterhin in Russland geplant, wie die Europäische Fußball-Union Uefa und der Volleyball-Weltverband FIVB am Dienstag erklärten.

