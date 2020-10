nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DieWoche": Manager und Sportlicher Leiter des 1. FC Magdeburg Mario Kallnik rechtfertigt Doppelfunktion (KORREKTUR Funktion Kallnik)

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg trifft am Sonnabend im Ostderby der 3. Liga auf die SG Dynamo Dresden. Vor dem prestigeträchtigen Duell wehrt sich Mario Kallnik, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter des FCM, gegen die Kritik an seiner Doppelfunktion aus dem Wirtschaftsrat des Vereins: "Kritik ist legitim und in Ordnung, wenn sie nicht mit Unterstellungen und Unwahrheiten vermischt wird. In diesem Fall wurde die Meinung zweier Personen zur Meinung des Gremiums deklariert", erklärt der 45-Jährige gegenüber der aktuellen Ausgabe von "nd.DieWoche".

Am vergangenen Montag hatte Andreas Probst, Mitglied des FCM-Wirtschaftsrates, das Wirken Kallniks infrage gestellt: "Seit Monaten diskutieren wir, ob seine Machtfülle dem Verein guttut. Und unsere Kontrollgremien wie Präsidium und Aufsichtsrat schweigen."

Kallnik selbst will darin keinen Machtkampf erkennen und rechtfertigt seine Doppelfunktion: "In der Zeit von 2012 bis 2018 war ich bereits für die Bereiche Finanzen und Sport gleichzeitig verantwortlich. Der 1.FC Magdeburg ist innerhalb dieser Struktur von der Regionalliga erst in die 3. Liga und später in die 2. Liga aufgestiegen."

