Phoenix Contact GmbH & Co. KG

The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact setzt auf ganzheitliche Energiekonzepte

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Blomberg (ots)

(06/26) Phoenix Contact ist auch in diesem Jahr Aussteller auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform "The smarter E Europe". Vom 23. bis 25. Juni 2026 zeigt das Unternehmen in München Lösungen für eine nachhaltige, sektorenübergreifend gedachte Energieversorgung - ganz im Sinne des Messemottos "Accelerating Integrated Energy Solutions".

"Das Energiesystem befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Transformation hin zu einer All Electric Society wird uns umso schneller gelingen, wenn wir ganzheitlich denken, über Sektorgrenzen hinweg und mit durchgängigen, integrierten Lösungen", sagt Stephan Volgmann, designierter Chief Sales Officer (CSO) von Phoenix Contact. "Die Messe bringt genau die Akteure zusammen, die es dafür braucht."

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Phoenix Contact stehen unter anderem Gleichstromnetze, Batterie-Energiespeichersysteme, Lösungen im Kontext von § 14a EnWG, smarter Netzanschluss sowie Elektromobilität und moderne Ladelösungen.

Gleichstromnetze bilden das Rückgrat effizienter Energieflüsse. Sie ermöglichen es, erneuerbare Energien, Speicher und Verbraucher durch reduzierte Wandlungsverluste effizienter zu koppeln und Energie bedarfsgerecht zu nutzen. Phoenix Contact zeigt auf seinem Stand u.a. Produkte, die lichtbogenfreie Schalt- und Trennvorgänge in Gleichstromnetzen auch unter Last ermöglichen.

Battery Energy Storage Systems (BESS) ergänzen integrierte Energiekonzepte, indem sie die Volatilität erneuerbarer Energiequellen ausgleichen, Netze stabilisieren und Energie flexibel verfügbar machen. Mit seinem breiten Produktportfolio von der Verbindungstechnik bis zur Leistungselektronik sorgt das Blomberger Unternehmen dafür, dass BESS zuverlässig betrieben werden und eine verlässliche Energieinfrastruktur stärken können.

Auch Elektromobilität ist längst kein isoliertes Verkehrsthema mehr, sondern integraler Bestandteil der Energiewende. Auf dem Messestand 110 in Halle B5 sind Komponenten für den Aufbau und das Energiemanagement von Ladeinfrastruktur genauso zu finden wie Ladestecker zum Megawattladen sowie eine Premiere im Bereich der CCS-Ladedosen: das weltweit erste Inlet mit integrierter Steuerung. Weitere Schlüsselkomponenten und Produkt-Highlights für ein sektorenübergreifendes Energiesystem zeigt Phoenix Contact vom 23. bis 25. Juni in München.

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