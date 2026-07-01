Neue Osnabrücker Zeitung

Bill Kaulitz: "Ich kann das gar nicht aussprechen, so schlimm sind diese Träume"

Musiker-Zwillinge sprechen über Schlafprobleme und ganz persönliche "Monster unter dem Bett"

Osnabrück (ots)

Bill Kaulitz leidet unter massiven Schlafproblemen: "Bei mir sind es schlimme Albträume. Ich schlafe ganz schlecht", sagte der Musiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Ich kann das gar nicht aussprechen, so schlimm sind die."

Wiederkehrende Träume, sagte Bill Kaulitz, habe er nicht - mit einer Ausnahme: "Der alte Albtraum mit der Hexe. Die hat hinter unserem Spielzeugkorb gewohnt." Das Besondere an diesem Grusel-Erlebnis: Sein Zwillingsbruder teilt diese Erinnerung bis heute. Tom Kaulitz bestätigte im Interview mit noz: "Das weiß ich noch. Den Traum hatten wir sogar beide." Gefragt nach dem besten Gegenmittel für solche nächtlichen Ängste, scherzte Tom Kaulitz: "Eigentlich nur der Zwillingsbruder. Aber den hat natürlich nicht jeder."

Obwohl die Kaulitz-Brüder im Podcast und einer Netflix-Serie tiefe Einblicke in ihr Leben gewähren, wahren sie ihre Privatsphäre. Dazu befragt, gab Bill Kaulitz sich geheimnisvoll: "Du ahnst nicht, was ich nach der Minions-Premiere in München noch alles so treibe. Sonst wüsstest du, was wirklich privat ist. Aber so richtig privat."

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