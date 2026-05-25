Neue Osnabrücker Zeitung

noz: Michelle Hunziker: "Vor Kurzem habe ich Thomas Gottschalk getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen"

Osnabrück (ots)

Michelle Hunziker: "Vor Kurzem habe ich Thomas Gottschalk getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen"

49-jährige Großmutter Hunziker schwärmt vom Enkelkind - Moderatorin sagt wegen der Familie "aufwändige Produktionen, supergeile Sachen" ab - Nur in Italien kenne man sie "so wie ich wirklich bin"

Osnabrück. Michelle Hunziker hat sich emotional über den "Wetten, dass..?"-Kollegen Thomas Gottschalk geäußert: "Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", sagte Hunziker der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz). Regelmäßig sei der Kontakt allerdings nicht mehr: "In der letzten Zeit ist es weniger geworden. Meine Familie, meine Shows, mein ganzes Leben ist in Italien. Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht."

Nach Diskussionen um Gottschalks Moderationsaussetzer und Kritik an seinem Humor nahm die 49-Jährige den Showmaster in Schutz: "Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben. Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben", sagte Hunziker und erinnerte an den Anfang der Arbeitsbeziehung: "Thomas hat mich 2009 angerufen und gefragt, ob wir ,Wetten, dass..' zusammen machen. Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat."

Dass die vor allem im italienischen TV tätige Hunziker überhaupt nach Deutschland kam, verdanke sie allerdings nicht Gottschalk, sondern dessen Vorgänger Frank Elstner: "1998 war ich mit Eros (Ramazotti) bei ,Wetten, dass..?', damals waren wir noch ein Paar. Danach hat mich Frank Elstner angerufen und gesagt: Du musst ins deutsche Fernsehen, unbedingt! Thomas hat mich zur ,Wetten, dass ..'-Moderatorin gemacht, aber dass ich nach Deutschland gehe, war Frank Elstners Idee. Danach habe ich erst kleine Sachen moderiert und dann die ersten DSDS-Staffeln."

"Der deutsche Markt war für mich aber immer ganz anders als Italien", so Hunziker weiter. "Im italienischen Fernsehen tobe ich mich aus. Da kennen mich die Leute so, wie ich wirklich bin. In Italien stehe ich für Musik, Events und die ganz großen Comedy- und Familiensendungen. In Deutschland bisher noch kein eigenes Format gefunden, wo ich zu 100 Prozent die italienische Michelle sein konnte. Da ist auch keiner dran Schuld. Ich bekomme sogar ganz viele Anfragen für aufwändige Produktionen, supergeile Sachen - die ich leider oft absagen muss. Weil ich dafür hier leben müsste. Aber ich habe ja drei Kinder. Die brauchen mich in Italien."

Auf die Frage nach dem Verhältnis hinter den Kulissen zwischen Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen, mit denen sie gemeinsam für "Das Supertalent" vor der Kamera stand, reagierte die Moderatorin hingegen mit absolutem Schweigen: "Sehen Sie mein Gesicht? Meine Lippen sind verschlossen."

Sehr offen sprach Hunziker dagegen mit noz über ihr Glück als junge Oma: "Ich bin jetzt seit vier Jahren Großmutter und liebe den Humor meines Enkelkindes. Der ist so lustig und spontan und voller Lebensfreude. Meine Zeit mit ihm ist die allerbeste." Auf die Frage, ob der Junge nur ein gutes Publikum für ihre eigenen Scherze oder selbst lustig sei, entgegnete sie schmunzelnd: "Er macht die ganze Zeit gute Gags, aber er weiß es nicht."

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dab

Die Zitate im Wortlaut

Für das deutsche Publikum sind Sie mit "Wetten, dass ..?" und Thomas Gottschalk verbunden. Haben Sie noch Kontakt? Wie geht es ihm?

In der letzten Zeit ist es weniger geworden. Meine Familie, meine Shows, mein ganzes Leben ist in Italien. Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen.

In den 1980ern wurde Gottschalk für seinen Humor gefeiert. Man empfand das als entkrampft und befreiend. Wieso ist das später gekippt?

Thomas hat mich 2009 angerufen und gefragt, ob wir "Wetten, dass..?" zusammen machen. Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat. Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben. Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben.

Wann war denn Ihr "Wetten, dass ..?"-Auftritt als Gast?

1998 war ich mit Eros bei "Wetten, dass..?", damals waren wir noch ein Paar. Danach hat mich Frank Elstner angerufen und gesagt: Du musst ins deutsche Fernsehen, unbedingt! Thomas hat mich zur "Wetten, dass .."-Moderatorin gemacht, aber dass ich nach Deutschland gehe, war Frank Elstners Idee. Danach habe ich erst kleine Sachen moderiert und dann die ersten DSDS-Staffeln. Der deutsche Markt war für mich aber immer ganz anders als Italien.

Was unterscheidet denn die deutsche Michelle Hunziker von der italienischen?

Im italienischen Fernsehen tobe ich mich aus. Da kennen mich die Leute so, wie ich wirklich bin. In Italien stehe ich für Musik, Events und die ganz großen Comedy- und Familiensendungen. In Deutschland bisher noch kein eigenes Format gefunden, wo ich zu 100 Prozent die italienische Michelle sein konnte. Da ist auch keiner dran Schuld. Ich bekomme sogar ganz viele Anfragen für aufwändige Produktionen, supergeile Sachen - die ich leider oft absagen muss. Weil ich dafür hier leben müsste. Aber ich habe ja drei Kinder. Die brauchen mich in Italien.

(...)

Sie haben mit Bohlen DSDS gemacht, mit Gottschalk "Wetten, dass ..?" - und mit beiden zusammen dann das "Supertalent". Wie war die Stimmung zwischen den erbitterten Konkurrenten hinter der Kamera?

Sehen Sie mein Gesicht? Meine Lippen sind verschlossen.

(...)

Sie sind früh Großmutter geworden. Kann man mit Ihrem Enkel gut lachen?

Ich bin jetzt seit vier Jahren Großmutter und liebe den Humor meines Enkelkindes. Der ist so lustig und spontan und voller Lebensfreude. Meine Zeit mit ihm ist die allerbeste.

Macht er gute Witze oder ist er ein gutes Publikum für Ihre Witze?

Er macht die ganze Zeit gute Gags, aber er weiß es nicht.

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