Neue Osnabrücker Zeitung

Sänger Schürze: "Layla" half Menschen aus der Depression

Ballermann-Star spricht darüber, wie der vermeintliche Skandal-Song das Leben von Kranken verbessert hat

Osnabrück (ots)

Michael Müller, besser bekannt als "Schürze", kann die Aufregung um den Song "Layla", auch vier Jahre nach Veröffentlichung nicht verstehen. "Diese Aufregung habe ich nie verstanden. Aber im Nachhinein war es sehr gut für uns", erklärt er im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Der Song war 2022 mehrere Wochen auf Nummer eins der deutschen Charts, löste aber auch eine Debatte um den vermeintlich sexistischen Text aus. Sein Gesangspartner DJ Robin und er haben mit dem Lied nie jemandem schaden und einfach ein Spaßlied schreiben wollen. "Zu 100 Prozent" würde er das Lied heute wieder so schreiben.

Vielmehr freut er sich darüber, dass es neben der Sexismus-Kritik und dem Verbot des Liedes auf einzelnen Volksfesten auch sehr positive Rückmeldungen gegeben habe. "Es haben sich Menschen bei mir gemeldet, die Depressionen hatten und die zu mir meinten, dass ihnen der Song wieder Kraft und gute Laune gegeben hätte", so der 35-Jährige.

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