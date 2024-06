Neue Osnabrücker Zeitung

Fußball-EM: Basketball-Nationaltrainer sieht Parallelen zwischen DFB-Elf und seinen Weltmeistern

Gordon Herbert lobt Nagelsmanns Gelassenheit und "seine Energie am Spielfeldrand"

Osnabrück (ots)

Trainer Gordon Herbert, der die deutschen Basketballer 2023 zum Weltmeistertitel führte, erkennt Parallelen zwischen seinem Team und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: "Viele haben unser Weltmeister-Team aus dem letzten Jahr mit der Mannschaft von 2014 verglichen wegen der Art und Weise, wie sie als Team gespielt und gekämpft haben, ihre Resilienz und die Mentalität niemals aufzugeben. Ich sehe vieles davon auch in der aktuellen Mannschaft von Deutschland: Die Spieler sind fokussiert, voller Energie, haben eine tolle Körpersprache", sagte Herbert der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Außerdem lobte der 65-Jährige Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, mit dem er sich vor dem Turnier über Fragen der Rollenverteilung und Mannschaftsführung austauschte: "Ich mag Nagelsmanns Gelassenheit, aber auch seine Energie am Spielfeldrand. Er kommuniziert immer mit seinen Spielern, was nicht so einfach ist, weil das Feld so groß ist." Herbert zieht im Gespräch mit der NOZ außerdem einen Vergleich zwischen den Supertalenten aus beiden Kadern: "Wirtz und Musiala erinnern mich tatsächlich an Franz Wagner. Franz ist einer der besten Spieler auf der Welt in seinem Alter und die beiden sind auch auf dem Weg dorthin."

Den Weg ins Finale hält der Weltmeister für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für möglich. "Jetzt, wo man in die K.-o.-Phase kommt, muss man gut sein und ein bisschen Glück haben. Ich glaube, eine Medaille ist definitiv möglich und kann mir gut vorstellen, dass sie es ins Finale schaffen", sagte er.

