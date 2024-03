Neue Osnabrücker Zeitung

Sabin Tambrea: "Ich hatte Geige zu üben und dann hatte ich wieder frei"

Schauspieler: "Meine Eltern wollten mir das weitergeben, was ihre berufliche Erfüllung war"

Osnabrück (ots)

Die Eltern des Schauspielers Sabin Tambrea hatten für ihren Sohn eine Karriere als Berufsmusiker vorgesehen. "Meine Eltern wollten mir das weitergeben, was ihre berufliche Erfüllung war", sagte der 39-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Beide Eltern sind Orchestermusiker. Ab seinem vierten Lebensjahr erhielt auch Tambrea Geigenunterricht.

"Das gehörte zu meinem Leben dazu", so Tambrea. "Das war mein Tagesprogramm. Ich hatte Geige zu üben und dann hatte ich wieder frei. Ich musste nur das Soll erfüllen."

Vor allem während der Pubertät sei es dann auch mal zu Differenzen zwischen Tambrea und seinen Eltern gekommen. Da habe er "nicht immer Lust gehabt, vier oder fünf Stunden Geige zu üben", sagte der Schauspieler der NOZ. "Da kam es natürlich zu Konflikten, aber nichts, was unsere Beziehung auf lange Sicht beschädigt hätte."

Seit dem 14. März ist Tambrea in der Rolle des Franz Kafka in "Die Herrlichkeit des Lebens" in den deutschen Kinos zu sehen.

