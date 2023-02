Neue Osnabrücker Zeitung

Barbara Schöneberger: "Ich habe mit 30 das erste Mal Alkohol getrunken"

Osnabrück (ots)

Entertainerin würde gerne ins Berghain - traut sich aber nicht

Osnabrück. Die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin Barbara Schöneberger (48) hatte als junge Frau keinerlei Interesse daran, Alkohol zu trinken. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Ich war jahrelang diejenige, die nur Apfelschorle oder Wasser bestellt hat." Auch ihre Eltern hätten sie davon abgehalten, mit dem Trinken anzufangen. "Meine Eltern haben geglaubt, das sei der Anfang vom Ende." Inzwischen habe die Blondine aber aufgeholt. "Jetzt bin ich voll im Business."

Shots kommen ihr aber nicht ins Glas. "Ein Shot zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders klein ist und auf einmal runtergestürzt werden muss. Das interessiert mich nicht." Deshalb trinke sie auch keinen Espresso. "Ich will eimerweise große Tassen, aus denen ich gestreckten Kaffee trinke. So ist es auch bei Alkohol."

Dass die Entertainerin 2009 den Namen ihres Mannes angenommen hat, findet Schöneberger nicht unfeministisch. "Wenn ich meine feministischen Ambitionen am Nachnamen aufhängen würde, wäre das wahrscheinlich schwierig." Sie habe aber die Variante "light" gewählt und nie darüber gesprochen. Deswegen sei sie für alle nach wie vor "Frau Schöneberger". Als Junge hätte sie übrigens "Axel" heißen sollen, verrät sie. Das Geheimnis einer guten Ehe bestehe für Schöneberger darin, "gleichen Fantasien" zu haben. Es schade aber auch nicht, wenn der Partner intelligenter sei als man selbst. "Ich habe einen wahnsinnig belesenen und schlauen Mann geheiratet, den ich zu jedem Zeitpunkt immer alles fragen kann. Er hat immer eine Antwort."

Wäre sie nicht verheiratet, verrät Schöneberger, hätte sie eine bestimmte Vorliebe: "Wiener Dialekt." Sie habe einmal mit einer Freundin aus Spaß getindert. Dabei habe sie oft gedacht: "Der Typ geht ja noch - aber nicht diese Bettwäsche." Sie sei deshalb froh, schon versorgt zu sein. Trotzdem hat Schöneberger im TV regelmäßig zwei Männer an ihrer Seite: Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Wenn sie nur einen von beiden retten könnte, wüsste sie sofort, wen. "Ich gehe davon aus, dass der Gottschalk von seiner sehr jungen Frau gerettet wird. Deswegen würde ich mich um den Jauch kümmern."

Nicht wenige Fans der 48-Jährigen wünschen sich, dass sie sich eines Tages auch um Heidi Klums Nachfolge bei "Germany's Next Topmodel" kümmert. Doch Schöneberger bremst: "Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich finde Heidi Klum eigentlich total bombastisch, wie die ausschaut, sich bewegt und präsentiert. Das muss man erst mal schaffen!" Sie habe aber einmal öffentlich etwas über sie und Tom Kaulitz gesagt, woraufhin der "Tokio Hotel"-Gitarrist eine Einladung in ihren Podcast abgesagt habe. "Deswegen glaube ich: Es liegt ein bisschen an ihr, dass ich GNTM nicht übernehmen werde, weil Heidi Klum es mir nicht übergeben will."

In ihrem Privatleben habe sie trotz ihrer Fernsehkarriere auf nichts verzichtet, sagte Schöneberger. Wobei, eine Sache dann doch: Die 48-Jährige war noch nie im Nachtclub Berghain. "Aber ich würde so gerne! Es ist nur nicht mehr so einfach, in diese Läden zu gehen. Man wird die ganze Zeit angeschaut und heimlich fotografiert." Dann sei es schon angenehmer, im Ausland zu sein und nicht erkannt zu werden.

Schöneberger kenne aber "viele Leute, die das regelmäßig machen. Ich würde gerne sehr verkleidet mitgehen und mir alles genau anschauen - und vielleicht auch mitmachen."

