STERN Preis 2022: Preisträger:innen in vier Kategorien ausgezeichnet

Republik-Preis an Journalist, Autor und Produzent Stephan Lamby verliehen

Hamburg

Vier herausragende journalistische Arbeiten wurden am heutigen Abend im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung mit dem STERN Preis 2022 ausgezeichnet.

Folgende Journalist:innen werden für ihre exzellenten Leistungen geehrt:

"Geschichte des Jahres"

Isabell Hülsen, Juliane Löffler, Anton Rainer, Alexander Kühn, Martin U. Müller, Daniel Drepper, Katrin Langhans, Marcus Engert, "Warum Julian Reichelt gehen musste" ( Link*), Der Spiegel

"Egon-Erwin-Kisch-Preis"

Özlem Gezer, Timofey Neshitov, "Die Hanau Protokolle" ( Link*), Der Spiegel

"Lokal"

Stella Vespermann, Andreas Neumann, Sebastian Manz, "Diskriminierung bei der Wohnungssuche", Radio Bremen Fernsehen, Magazin buten un binnen

"Investigation"

John Goetz, Bastian Berbner, Ole Pflüger, Ben Hopkins, Sabine Korbmann, Barbara Biemann, Johanna Leuschen, Kathrin Bronnert, Lukas Augustin, Poul-Erik Heilbuth, Dietmar Schiffermüller, Volker Steinhoff, Stefan Buchen, Gunnar Krupp, "Slahi und seine Folterer" ( Link, Link sowie Link), Das Erste, Panorama, STRG_F, NDR, ARTE, ndr.de, ARD Mediathek, ARD Audiothek

Neben den Auszeichnungen in den vier Wettbewerbskategorien vergab die STERN-Chefredaktion in diesem Jahr den "Republik-Preis" an Journalist, Autor und Produzent Stephan Lamby und würdigte damit seine gesamte journalistische Leistung.

Durch den Abend führten Michel Abdollahi und RTL-Moderatorin Charlotte Maihoff.

* Grundlage der Jury-Beurteilung war die Print-Version des Artikels.

