Nadeshda Brennicke baut sich ein Baumhaus in Costa Rica

Osnabrück (ots) - Ärzteverbände warnen in Brandbrief an Lauterbach vor Kliniksterben Marburger Bund und VlK fordern Finanzspritze - "Kalte Strukturbereinigung aufhalten" Osnabrück. Ärzteorganisationen fordern in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Länderkollegen eine neue Finanzspritze für Krankenhäuser, um drohende Pleiten ...

