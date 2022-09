Auto-Ökonom: Strompreisexplosion könnte Elektromobilität zum Scheitern bringen

Osnabrück (ots) - NDR in Kiel verlässt das Landesfunkhaus Sender will bis Mitte 2026 in den Wissenschaftspark an der Kieler Christian-Albrechts-Universität umziehen Osnabrück. Der Norddeutsche Rundfunk in Kiel hat nicht nur Probleme in der Redaktion, sondern auch mit der technischen und räumlichen Ausstattung des Landesfunkhauses am Kieler Schlossplatz. Daher will der Sender bis 2026 in den Wissenschaftspark an der ...

mehr