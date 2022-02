Neue Osnabrücker Zeitung

Football-Trainer und TV-Experte Esume rät Fußball-Bundesliga zu Playoff-Modus

Osnabrück (ots)

Football-Trainer und TV-Experte Esume rät Fußball-Bundesliga zu Playoff-Modus

Ex-Profi: Würde der Liga guttun - Cincinnati Bengals beim Super Bowl "mit weniger Druck" in der Favoritenrolle

Osnabrück. Football-Trainer und TV-Experte Patrick Esume würde es begrüßen, wenn die Fußball-Bundesliga über die Einführung von Playoffs nachdenken würde. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Esume vor dem Super Bowl am Sonntag zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals, dass ein Playoff-Szenario dem Fußball guttun würde. "Wenn in der Bundesliga am 28. Spieltag feststeht, dass Bayern München zum wiederholten Mal deutscher Meister wird, sind die letzten sechs Spieltage eigentlich völlig egal", sagte Esume. Playoffs nähmen dem Ganzen den Schrecken, dass die Bayern als Team mit dem tiefsten und teuersten Kader über die Länge der Saison dafür sorgen könnten, dass sie genügend Spiele gewinnen würden. Deswegen sei der DFB-Pokal sehr beliebt. "Es sind ,Do or die'-Spiele, in denen es auch Überraschungen gibt. Da ist die punktuelle Vorbereitung wichtig", sagte Esume.

Für das Endspiel in der National Football League sieht der NFL-Experte die Bengals in der Favoritenrolle. "Wenn ich mir die Fakten anschaue, müssen die Rams gewinnen. Aber gerade weil sie müssen, ist der Druck ganz anders. Sie haben jetzt für die nächsten zehn Jahre die einmalige Chance, den Super Bowl zu gewinnen." Die Bengals hingegen hätten ihr Pensum als Außenseiter bereits erfüllt. Dieser Faktor spiele in so einem großen Spiel eine Riesenrolle. "Ich gehe mit den Bengals, weil sie weniger Druck und mit Quarterback Joe Burrow das gewisse Etwas haben", sagte Esume.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell