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Magnesium und Vitamin B6: Die Hard- und Software der Bewegung

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Pullach i. Isartal (ots)

Für einen aktiven Bewegungsapparat braucht der Körper Training, Erholung - und Mikronährstoffe wie Magnesium und Vitamin B6. Diese bilden laut dem Sportmediziner Prof. Dr. med. Oliver Tobolski "die Hard- und Software des aktiven Körpers". In Kombination unterstützen sie etwa den Energie- und Eiweißstoffwechsel, die normale Funktion von Muskeln und Nervensystem und die Regeneration. Da der Bedarf durch Bewegung steigt und dann durch die Ernährung nicht immer gedeckt werden kann, hält Prof. Tobolski eine hochwertige Nahrungsergänzung auch im Alltagssport oft für sinnvoll. Perfekt geeignet dafür sind die neuen Biolectra® AktivPlus Energie[1] & Muskeln[2] Weichgummis. Sie liefern eine Extraportion Magnesium und Vitamin B6, sind leicht einzunehmen, lecker und individuell dosierbar. Die moderne Lösung für Energie und Leistungsfähigkeit.

Die Basis für jede sportliche Aktivität sind Kraft und Koordination. Denn vom Klimmzug über den Sonnengruß beim Yoga bis hin zum raffinierten Torschuss beim Fußball gilt: Erst das perfekte Zusammenspiel von Muskeln und Nervensystem führt zum Erfolg. Dafür ist nicht nur regelmäßiges Training wichtig, der Körper muss auch gut mit entscheidenden Nährstoffen versorgt sein. Sport-Profis - wie zum Beispiel unsere WM-Mannschaft, mit der wir zurzeit alle mitfiebern - halten deshalb oft strikte Ernährungspläne ein. Aber auch für Menschen, die im Alltag sportlich aktiv sind, kann es sinnvoll sein, auf ihre Nährstoffzufuhr zu achten. "So erhöht Bewegung beispielsweise den Bedarf an Magnesium und Vitamin B6", erklärt der Kölner Sportorthopäde und Sportmediziner Prof. Dr. med. Oliver Tobolski. "Eine ausgewogene Ernährung reicht dann nicht immer aus, um ihn zu decken."

Hardware und Software für Bewegung

Der essentielle Mineralstoff Magnesium ist Cofaktor von mehr als 600 enzymatischen Stoffwechselreaktionen. "Magnesium unterstützt die Muskelfunktion, den Energiestoffwechsel, den Elektrolythaushalt und neuromuskuläre Abläufe - und bildet damit als 'motorische Hardware' eine strukturelle Basis für Bewegung", so der Professor. Die "metabolische Software" dazu liefere ein oft unterschätzter Mitspieler, das Vitamin B6. "Es unterstützt den Protein- und Glykogenstoffwechsel sowie die normale Funktion des Nervensystems, also die funktionelle Ebene."

Unterstützung der Regeneration

Magnesium und Vitamin B6 spielen aber nicht nur bei sportlicher Belastung, sondern auch für die darauffolgende Erholung eine wichtige Rolle. In der Regenerationsphase werden die Energiespeicher wieder aufgefüllt, Muskeln und Nerven entspannen sich, Gewebeschäden werden repariert und das Muskelwachstum angepasst. "Magnesium unterstützt hier die Energiegewinnung auf zellulärer Ebene und trägt zur Entspannung nach Belastung bei. Vitamin B6 fördert die Regulierung der Nerventätigkeit und die neuromuskuläre Erholung. Beide Mikronährstoffe leisten einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung", erläutert der Sportmediziner. "Gerade eine Kombination der beiden Nährstoffe ist deshalb in einem aktiven Alltag oft physiologisch sinnvoll. Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel gleichen Defizite aus und unterstützen Leistungsfähigkeit sowie Regeneration. Sie sind legal und kein Doping."

Neu: Biolectra® AktivPlus Energie[1] & Muskeln[2] Weichgummis

Bei der Wahl des passenden Produkts sind laut Prof. Tobolski Alltagstauglichkeit, Verträglichkeit und einfache Einnahme entscheidend. "Biolectra® bietet zeitgemäße Formulierungen in unterschiedlichen Darreichungsformen für verschiedene Situationen und Bedürfnisse."

Eine Extraportion Magnesium und Vitamin B6 für aktive Menschen liefern zum Beispiel die innovativen Biolectra® AktivPlus Energie[1] & Muskeln[2] Weichgummis. Sie lassen sich jederzeit und überall ohne Wasser einnehmen, überzeugen mit fruchtigem Erdbeergeschmack und können individuell dosiert werden. Pro Weichgummi enthalten sie 75 mg Magnesium in Form von Magnesiumcitrat, Magnesiumtaurat und Magnesiumglycerophosphat sowie 0,23 mg Vitamin B6. Je nach individuellem Bedarf können bis zu fünf Stück täglich verzehrt werden. Biolectra® AktivPlus Energie[1] & Muskeln[2] Weichgummis sind vegan und frei von Zucker, Lactose und Gluten - genau das Richtige für alle, die ihren Körper beim Freizeitsport auf moderne Art unterstützen wollen.

Weitere Informationen unter www.biolectra-magnesium.de

[1] Magnesium und Vitamin B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einer normalen psychischen Funktion bei.

[2] Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Biolectra AktivPlus Energie & Muskeln Weichgummis

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Bei Einnahme dieses Nahrungsergänzungsmittels sind auch andere Zufuhrquellen desselben Mineralstoffes und Vitamins zu berücksichtigen. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Verzehrsempfehlung: Täglich bis zu 5 Weichgummis verzehren - ganz nach Ihrem Bedarf. Stand: 01/2026

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