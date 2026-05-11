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Muskelzucken und Lidflattern: Was hilft wirklich?

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Pullach i. Isartal (ots)

Gerade in stressigen Zeiten kennen viele Menschen das Phänomen: plötzliches Zucken im Augenlid, den Arm- oder Beinmuskeln, das sich nicht kontrollieren lässt und das Wohlbefinden stört. Zum Glück steckt meist nichts Ernstes dahinter. Die unwillkürlichen Bewegungen können aber Anzeichen eines Magnesium-Mangels sein. Dann kann Biolectra® MAGNESIUM 486 mg INTENS Trinkpulver aus der Apotheke helfen, die Speicher wieder aufzufüllen. Es ist für die Behandlung eines diagnostizierten Magnesium-Mangels als Arzneimittel zugelassen, leicht einzunehmen und auch in der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

Normalerweise sind wir es gewohnt, unsere Bewegungen unter Kontrolle zu haben. Umso irritierender ist es, wenn sich "nervöse Zuckungen" einstellen und die Muskeln scheinbar ein Eigenleben entwickeln. Dann flattert plötzlich mitten im Gespräch mit dem Kunden das Augenlid, ein zuckender Oberschenkel stört die Entspannung auf dem Sofa oder es vibriert im Handgelenk. Zum Glück sind die Ursachen für diese unwillkürlichen Bewegungen in den meisten Fällen harmlos. Wer sie kennt, kann oft vorbeugen.

Auslöser von Alkohol bis Schlafmangel

Zu den typischen Auslösern von Muskelzucken gehören etwa Koffein, Alkohol, zu wenig Schlaf, Kälte, Bewegungsmangel, anhaltender Stress und eine unzureichende Magnesiumversorgung. Die beiden letztgenannten Faktoren können sich dabei gegenseitig verstärken: Denn Magnesium wird für die Muskelentspannung benötigt. Und Stress sorgt nicht nur für verspannte Muskeln, er fördert über die erhöhte Cortisolausschüttung auch die Ausscheidung von Magnesium über den Urin. Dies kann dazu führen, dass die Magnesium-Reserven sinken und die Unterversorgung Lid- und Muskelzucken begünstigt. Auch Magnesiumverlust durch Schwitzen beim Sport, einseitige Ernährung und ein erhöhter Bedarf in der Schwangerschaft können die Muskeln flattern lassen.

Weniger Stress, ruhigere Muskeln

Stress sollte deshalb möglichst reduziert werden. Als hilfreich dabei haben sich unter anderem Entspannungsmethoden wie Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung nach Jacobson oder autogenes Training erwiesen. Zuckenden Augenlidern tun gerade bei Bildschirmarbeit regelmäßige Ruhepausen gut, auch leichtes Massieren der Lidpartie kann das Flattern lindern. Empfohlen wird außerdem regelmäßige Bewegung, um Anspannung abzubauen und die Durchblutung in den Muskeln anzuregen.

Vorbeugung durch ausgewogene Ernährung

Ein weiterer wichtiger Schritt zu entspannteren Muskeln ist eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung mit ausreichend Magnesium. Der Mineralstoff steckt beispielsweise in Vollkornprodukten, Samen und Kernen, grünem Blattgemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Bitterschokolade und Bananen. Lebensmittel aus dieser Gruppe sollen möglichst regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

Magnesium-Mangel effektiv ausgleichen

Besteht bereits ein manifester Magnesium-Mangel, können hochdosierte Magnesiumpräparate aus der Apotheke helfen, die Speicher wieder aufzufüllen. Biolectra® MAGNESIUM 486 mg INTENS Trinkpulver ist für die Behandlung eines diagnostizierten Magnesium-Mangels als Arzneimittel zugelassen. Es sorgt für eine schnelle Verbesserung der Magnesiumversorgung und schmeckt nach Orange-Mango. Biolectra® MAGNESIUM 486 mg INTENS Trinkpulver lässt sich ganz einfach einmal täglich mit einem Glas Wasser einnehmen und ist auch in der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

Weitere Informationen unter www.biolectra-magnesium.de

Biolectra® Magnesium 486 mg intens Trinkpulver Orangen-Mango-Geschmack. Anwendungsgebiete: Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit ist (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe). Hinweise: Enthält Natrium, Sorbitol und Saccharose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

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