Herzhaft genießen: Lidl reduziert den Käse- und Wurstpreis

Ausgewählte Käseprodukte, Wurstwaren und vegane Alternativen werden günstiger

Bad Wimpfen

Ob das Abendbrot im Norden, die Stulle im Osten oder das Vesper im Süden - der Einkauf für Liebhaber von Käse und Wurst bei Lidl lohnt sich nun noch mehr. Denn ab sofort senkt Lidl in Deutschland als Erster dauerhaft die Preise für zahlreiche Käseartikel der Eigenmarke "Milbona" sowie für ausgewählte Wurst- und weitere Produkte von "Dulano" und "Vemondo". Der "Milbona Holländischer Gouda jung" ist nun 20 Cent günstiger und für künftig 3,79 Euro (Grundpreis: 8,42 Euro/Kilogramm) erhältlich. Die "Dulano Delikatess Frikadellen vom Schwein" kosten künftig nur noch 2,79 Euro (Grundpreis: 450 Gramm = 6,20 Euro/Kilogramm bzw. 500 Gramm = 5,58 Euro/Kilogramm). Auch einige vegane Artikel sind ab sofort günstiger, denn Lidl bleibt seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen wie ihre tierischen Pendants anzubieten.

Lidl in Deutschland arbeitet eng mit seinen Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Das umfasst langfristige Verträge mit verlässlichen Abnahmemengen sowie faire Rahmenbedingungen entlang der gesamten Lieferkette.

Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Milbona Holländischer Gouda mittelalt , 450 Gramm, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 9,53 Euro/Kilogramm) statt 4,49 Euro

, 450 Gramm, (Grundpreis: 9,53 Euro/Kilogramm) statt 4,49 Euro Milbona Holländischer Gouda jung , 450 Gramm, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 8,42 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro

, 450 Gramm, (Grundpreis: 8,42 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro Milbona Holländischer Gouda mittelalt Scheiben , 300 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 8,97 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro

, 300 Gramm, (Grundpreis: 8,97 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro Milbona Sandwich Scheiben (verschiedene Sorten) , 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro

, 200 Gramm, (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro Milbona Hirtenkäse 45 % , 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro

, 250 Gramm, (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro Milbona Frischkäse Der Sahnige , 300 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 5,30 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro

, 300 Gramm, (Grundpreis: 5,30 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro Vemondo Veganer Hirtengenuss , 150 Gramm, neu 1,07 Euro (Grundpreis: 7,13 Euro/Kilogramm) statt 1,13 Euro (regional verfügbar)

, 150 Gramm, (Grundpreis: 7,13 Euro/Kilogramm) statt 1,13 Euro (regional verfügbar) Dulano Delikatess Frikadellen (Schwein) , 500/450 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 6,20/5,58 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro

, 500/450 Gramm, (Grundpreis: 6,20/5,58 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro Dulano Delikatess Frikadellen (Geflügel) , 500 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 5,98 Euro/Kilogramm) statt 3,19 Euro

, 500 Gramm, (Grundpreis: 5,98 Euro/Kilogramm) statt 3,19 Euro Dulano Bockwurst, 500 Gramm, neu 3,49 Euro (Grundpreis: 6,98 Euro/Kilogramm) statt 3,69 Euro

500 Gramm, (Grundpreis: 6,98 Euro/Kilogramm) statt 3,69 Euro Dulano Mini Rostbratwürste , 300 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 9,30 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro

, 300 Gramm, (Grundpreis: 9,30 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro Dulano Edelsalami , 150 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 9,93 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro

, 150 Gramm, (Grundpreis: 9,93 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro Dulano Leberwurst , 175 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 7,37 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro

, 175 Gramm, (Grundpreis: 7,37 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro Dulano Selection Tiroler Salami , 300 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 9,97 Euro/Kilogramm) statt 3,39 Euro (regional verfügbar)

, 300 Gramm, neu (Grundpreis: 9,97 Euro/Kilogramm) statt 3,39 Euro (regional verfügbar) Vemondo Vegane Rostbratwürstchen, 180 Gramm, neu 1,67 Euro (Grundpreis: 9,28 Euro/Kilogramm) statt 1,78 Euro

