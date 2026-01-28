Herzhaft genießen: Lidl reduziert den Käse- und Wurstpreis
Ausgewählte Käseprodukte, Wurstwaren und vegane Alternativen werden günstiger
Bad Wimpfen (ots)
Ob das Abendbrot im Norden, die Stulle im Osten oder das Vesper im Süden - der Einkauf für Liebhaber von Käse und Wurst bei Lidl lohnt sich nun noch mehr. Denn ab sofort senkt Lidl in Deutschland als Erster dauerhaft die Preise für zahlreiche Käseartikel der Eigenmarke "Milbona" sowie für ausgewählte Wurst- und weitere Produkte von "Dulano" und "Vemondo". Der "Milbona Holländischer Gouda jung" ist nun 20 Cent günstiger und für künftig 3,79 Euro (Grundpreis: 8,42 Euro/Kilogramm) erhältlich. Die "Dulano Delikatess Frikadellen vom Schwein" kosten künftig nur noch 2,79 Euro (Grundpreis: 450 Gramm = 6,20 Euro/Kilogramm bzw. 500 Gramm = 5,58 Euro/Kilogramm). Auch einige vegane Artikel sind ab sofort günstiger, denn Lidl bleibt seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen wie ihre tierischen Pendants anzubieten.
Lidl in Deutschland arbeitet eng mit seinen Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Das umfasst langfristige Verträge mit verlässlichen Abnahmemengen sowie faire Rahmenbedingungen entlang der gesamten Lieferkette.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
- Milbona Holländischer Gouda mittelalt, 450 Gramm, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 9,53 Euro/Kilogramm) statt 4,49 Euro
- Milbona Holländischer Gouda jung, 450 Gramm, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 8,42 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro
- Milbona Holländischer Gouda mittelalt Scheiben, 300 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 8,97 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro
- Milbona Sandwich Scheiben (verschiedene Sorten), 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro
- Milbona Hirtenkäse 45 %, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro
- Milbona Frischkäse Der Sahnige, 300 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 5,30 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro
- Vemondo Veganer Hirtengenuss, 150 Gramm, neu 1,07 Euro (Grundpreis: 7,13 Euro/Kilogramm) statt 1,13 Euro (regional verfügbar)
- Dulano Delikatess Frikadellen (Schwein), 500/450 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 6,20/5,58 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Dulano Delikatess Frikadellen (Geflügel), 500 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 5,98 Euro/Kilogramm) statt 3,19 Euro
- Dulano Bockwurst, 500 Gramm, neu 3,49 Euro (Grundpreis: 6,98 Euro/Kilogramm) statt 3,69 Euro
- Dulano Mini Rostbratwürste, 300 Gramm, neu 2,79 Euro (Grundpreis: 9,30 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Dulano Edelsalami, 150 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 9,93 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro
- Dulano Leberwurst, 175 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 7,37 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Dulano Selection Tiroler Salami, 300 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 9,97 Euro/Kilogramm) statt 3,39 Euro (regional verfügbar)
- Vemondo Vegane Rostbratwürstchen, 180 Gramm, neu 1,67 Euro (Grundpreis: 9,28 Euro/Kilogramm) statt 1,78 Euro
